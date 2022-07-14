Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı boynunda taşıyor

Aşklarını sosyal medyadan uzak yaşayan çift, bu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.
Altı yıllık birlikteliklerini 2020 yılında resmiyete döken oyuncu Barış Arduç ve meslektaşı Gupse Özay, şimdilerde anne baba olmak için gün sayıyor. Bebek haberinden sonra mutlu birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, Barış Arduç'un romantik jesti gündeme geldi.
Aşklarını sosyal medyadan uzak yaşayan çift, bu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.
7,5 hamile olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un evlilikleri ilk günden beri çok konuşuluyor.
İkili bu kez romantizmle gündeme geldi.
KARISININ BAŞ HARFİNİ BOYNUNA ASTI
Bir hayranıyla fotoğraf çektiren Barış Arduç'un boynuna taktığı 'G' harfli kolye, dikkat çekti.
Eşinin baş harfini göğüsünde taşıyan Arduç gönülleri feth etti.
"KENDİMİZ GİBİ DAVRANIP EĞLENİYORUZ"
Bir diğer yandan geçtiğimiz dönemlerde Barış Arduç, ilişkilerini şu ifadelerle anlatmıştı:
"Bizim hikayemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz.
"BİRBİRİMİZE ADLARIMIZLA HİTAP EDERİZ"
Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil. Hiç süslü laflarımız yok. Birbirimze adlarımızla hitap ederiz. Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul.
"O RESMİN İÇİNDE BULUNDUĞUM İÇİN KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"
Bir senede 15 ilişki yaşamış bir adamdan ziyede, iki senedir çok güzel bir ilişkiye sahip bir adam olarak o resmin içinde bulunduğum kendimle gurur duyuyorum."