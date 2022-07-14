Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı boynunda taşıyor

"BİRBİRİMİZE ADLARIMIZLA HİTAP EDERİZ"

Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil. Hiç süslü laflarımız yok. Birbirimze adlarımızla hitap ederiz. Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul.