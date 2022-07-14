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Haberler Magazin Barış Arduç eşi Gupse Özay'ı boynunda taşıyor

Barış Arduç eşi Gupse Özay'ı boynunda taşıyor

Altı yıllık birlikteliklerini 2020 yılında resmiyete döken oyuncu Barış Arduç ve meslektaşı Gupse Özay, şimdilerde anne baba olmak için gün sayıyor. Bebek haberinden sonra mutlu birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, Barış Arduç'un romantik jesti gündeme geldi.

14.07.2022, 17:02 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022, 17:03

Aşklarını sosyal medyadan uzak yaşayan çift, bu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı boynunda taşıyor

7,5 hamile olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un evlilikleri ilk günden beri çok konuşuluyor.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı boynunda taşıyor

İkili bu kez romantizmle gündeme geldi.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı boynunda taşıyor

KARISININ BAŞ HARFİNİ BOYNUNA ASTI

Bir hayranıyla fotoğraf çektiren Barış Arduç'un boynuna taktığı 'G' harfli kolye, dikkat çekti.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı boynunda taşıyor

Eşinin baş harfini göğüsünde taşıyan Arduç gönülleri feth etti.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı boynunda taşıyor

"KENDİMİZ GİBİ DAVRANIP EĞLENİYORUZ"

Bir diğer yandan geçtiğimiz dönemlerde Barış Arduç, ilişkilerini şu ifadelerle anlatmıştı:

"Bizim hikayemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı boynunda taşıyor

"BİRBİRİMİZE ADLARIMIZLA HİTAP EDERİZ"

Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil. Hiç süslü laflarımız yok. Birbirimze adlarımızla hitap ederiz. Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı boynunda taşıyor

"O RESMİN İÇİNDE BULUNDUĞUM İÇİN KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Bir senede 15 ilişki yaşamış bir adamdan ziyede, iki senedir çok güzel bir ilişkiye sahip bir adam olarak o resmin içinde bulunduğum kendimle gurur duyuyorum."

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