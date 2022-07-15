Demet Şener ve Tolga Arman’dan romantik paylaşım!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Demet Şener, son dönemde özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Birliktelik yaşadığı iş insanı Tolga Arman ile şimdilerde Bodrum'da tatil yapan ünlü manken Demet Şener, sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Şener, romantik pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Demet Şener, son dönemde özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
45 yaşındaki Şener, geçtiğimiz haftalarda eski bir fotoğrafını yayınlayarak hayranlarını adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarmıştı. Yıllar önce objektif karşısında verdiği pozunu yayınlayan eski manken, siyah-beyaz fotoğrafına şu notu düşmüştü:
"İnce alınmış kaşlarım, o zamanlar modaydı... Kısa saçım, benimle bütünleşmiş dikenli tel dövmem... (2001 yılında sildirdim) Gençlik işte, hiç düşünmeden yapılan şeyler... Gerçi kalsaydı da olurdu. Şimdilerde aklımda deli fikirler... Bu dövmenin yerine daha büyük bir dövme yaptırmak.
Yaş 19-20 sanırım, dergi çekiminden bir kare. Gençlik güzel de ben bu yaşlarımı daha çok sevdim. Ne istediğini bilen, olgun, kendini tam anlamıyla çözmüş bir kadın... Şimdi nerdeyse bu yaşta bir kızım, ondan biraz küçük de bir oğlum var. Hayattaki en büyük şanslarım... Çok şükür."
"GEREK DUYMUŞUM Kİ YAPTIRMIŞIM"
Bir sosyal medya kullanıcısı, bu fotoğrafa; "Yıllar önce güzellik yarışmasını kazandığınızda 'Allah ne güzel bir insan yaratmış' dedik. Estetiğe hiç gerek yoktu" yorumunu yapmıştı.
Buna kayıtsız kalmayan ünlü manken, ise takipçisine; "Ben gerek duymuşum ki yaptırmışım. Ayrıca bu tarz medikal estetik dokunuşlar ihtiyaçtan çok tercihtir" yanıtını vermişti.
AŞIKLAR TATİLDE
Çocukları İrem ve Ömer'in babası İbrahim Kutluay ile 2005–2018 yılları arasında evli kalan, Haziran 2019'da dünyaevine girdiği Cenk Küpeli'den Ocak 2021'de boşanan Demet Şener bir süredir iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşıyor.
Bodrum'da deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift, önceki gün Türkbükü'nde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Ailecek tatil yaptıklarını söyleyen çift, çocukları evde bırakıp kendilerine zaman ayırdıklarını söyledi.
PAYLAŞIMINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ
Yaklaşık 9 aydır birliktelik yaşayan Demet Şener ve iş insanı sevgilisi Tolga Arman'ın Bodrum tatili sürüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan eski manken, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Şener, sevgilisine sarılarak verdikleri pozları Instagram hesabından kalp ve nazar boncuğu emojileriyle birlikte yayınlamayı ihmal etmedi. Çiftin aşk dolu gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.