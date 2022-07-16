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Petek Dinçöz: Her şeyim onun üzerine kurulu!

Şarkılarıyla ve dizileriyle bir dönem oldukça konuşulan 42 yaşındaki Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay noktalamıştı. Ayrılığın ardından Petek Dinçöz oğlunu da alarak ABD'ye yerleşmişti. Uzun bir sürenin ardından ünlü isim oğluyla birlikte Etiler'de görüntülendi. Dinçöz, Amerika'ya yerleşmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

16.07.2022, 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022, 10:20

'Foolish Casanova' şarkısıyla ünlenen Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu, iki aylık birlikteliğin ardından Temmuz 2014'te nikah masasına oturmuştu.

Petek Dinçöz: Her şeyim onun üzerine kurulu!

Çiftin oğulları Aslan, 4 Ağustos 2017 tarihinde dünyaya gelmişti. Mahkemeye başvuran ikili, sekiz yıllık evliliklerini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandırmıştı.

Petek Dinçöz: Her şeyim onun üzerine kurulu!

42 yaşındaki şarkıcı, ayrılık haberini sosyal medya hesabından; "Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık."

Petek Dinçöz: Her şeyim onun üzerine kurulu!

"Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle" sözleriyle duyurmuştu.

Petek Dinçöz: Her şeyim onun üzerine kurulu!

Eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmasının ardından Amerika'ya yerleşen Petek Dinçöz, önceki gün Etiler'de ortaya çıktı. Oğluyla birlikte alışveriş turuna çıktıklarını ifade eden Dinçöz, açıklamada bulundu.

Petek Dinçöz: Her şeyim onun üzerine kurulu!

Posta'nın haberine göre; Amerika'ya yerleşmesiyle ilgili olarak, "Miami'ye çocuğumun eğitimi için yerleşme kararı aldım. Her şeyim onun üzerine kurulu."

Petek Dinçöz: Her şeyim onun üzerine kurulu!

"Bir ayağımız yine Türkiye'de olacak. Ama şunu söyleyebilirim ki sürprizlere açık olun. Güzel işlerle döneceğim" dedi.

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