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Petek Dinçöz: Her şeyim onun üzerine kurulu!

Şarkılarıyla ve dizileriyle bir dönem oldukça konuşulan 42 yaşındaki Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay noktalamıştı. Ayrılığın ardından Petek Dinçöz oğlunu da alarak ABD'ye yerleşmişti. Uzun bir sürenin ardından ünlü isim oğluyla birlikte Etiler'de görüntülendi. Dinçöz, Amerika'ya yerleşmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.