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Haberler Magazin Akın Akınözü evlilik sorularına yanıt verdi

Akın Akınözü evlilik sorularına yanıt verdi

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, önceki gün Cihangir'de sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden çift, evlilik sorularını da yanıtsız bırakmadı.

18.07.2022, 10:36 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022, 10:37

Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, önceki gün Cihangir'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirler, sekiz yıldır aşk yaşayan çifte "Nikah ne zaman?" diye sordu.

Akın Akınözü evlilik sorularına yanıt verdi

Posta'nın haberine göre; Akın Akınözü, "Bakalım. Tadını çıkarıyoruz. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Onun da zamanı geldiğinde tabii ki eğer bizim hayallerimize hizmet edecekse neden olmasın?" diyerek cevap verdi.

Akın Akınözü evlilik sorularına yanıt verdi

Arasının bozuk olduğu, geçtiğimiz günlerde evlenen eski rol arkadaşı Ebru Şahin ile ilgili sorulara ise cevap vermedi.

Akın Akınözü evlilik sorularına yanıt verdi

Akın Akınözü ile Ebru Şahin Hercai dizisinde başrol oynamış ve bu dizi ile şöhreti elde etmişlerdi. Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile nişanlanıp evliliğe ilk adımı atmıştı.

Akın Akınözü evlilik sorularına yanıt verdi

Akın Akınözü ile Ebru Şahin Hercai dizisinde başrol oynamış ve bu dizi ile şöhreti elde etmişlerdi. Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile nişanlanıp evliliğe ilk adımı atmıştı.

Akın Akınözü evlilik sorularına yanıt verdi

Dizi sonrası nedeni bilinmese de ikili görüşmeyi bitirdi ve sosyal medyadan da birbirlerini takip çıktı.

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