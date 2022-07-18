Akın Akınözü evlilik sorularına yanıt verdi

Posta'nın haberine göre; Akın Akınözü, "Bakalım. Tadını çıkarıyoruz. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Onun da zamanı geldiğinde tabii ki eğer bizim hayallerimize hizmet edecekse neden olmasın?" diyerek cevap verdi.