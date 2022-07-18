Haberler Magazin Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci paylaşımı!

Eski futbolcu Gökhan Çıra ile fenomen Selin Ciğerci, 2019 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Eylül ayında da evliliklerini sonlandırmıştı. İş ortaklıklarını bitiren ikili başka isimlerle anılsalar da yine barışmışlardı. Mayıs ayında ikinci kez nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bıraktı ve boşanacakları iddia edildi. Şimdi ise çiftten yeni bir hamle geldi.