Gökhan Çıra’dan Selin Ciğerci paylaşımı!

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ilişkisi son günlerde gündemde. İkinci kez evlenen çiftin arası bozulmuş ve çift birbirini sosyal medyadan silmişti. Ancak Gökhan Çıra ayrılığa dayanamadı.
Eski futbolcu Gökhan Çıra ile fenomen Selin Ciğerci, 2019 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Eylül ayında da evliliklerini sonlandırmıştı. İş ortaklıklarını bitiren ikili başka isimlerle anılsalar da yine barışmışlardı. Mayıs ayında ikinci kez nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bıraktı ve boşanacakları iddia edildi. Şimdi ise çiftten yeni bir hamle geldi.
Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ilişkisi son günlerde gündemde. İkinci kez evlenen çiftin arası bozulmuş ve çift birbirini sosyal medyadan silmişti. Ancak Gökhan Çıra ayrılığa dayanamadı.
Her fırsatta Selin Ciğerci'yi çok sevdiğini söyleyen Çıra, sosyal medyadan birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.
"Elde sen dilde sen kalpte sen aşk da sen. Seni seviyorum kadın. Sallansak da yıkılmayız öğrenemediler" yazdı.
Selin Ciğerci ise bu paylaşımı kendi hesabından paylaşıp "Gökhan'ın bu paylaşımı ile geri geldim benim de böyle bir paylaşım yapacağından haberim yoktu."
3 saat önce barıştık her evlilikte ve ilişkide problemler yaşandığı gibi bizim de oldu" dedi.
Ciğerci paylaşımında devamında ise "Herkes iyi olsun mutlu olsun biz kendi hayatımıza bakalım" dedi.