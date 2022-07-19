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Haberler Magazin Esra Erol havuz başından paylaştı! Eşi kayıtsız kalamadı

Esra Erol havuz başından paylaştı! Eşi kayıtsız kalamadı

Atv'nin ilgiyle izlenen ve Türkiye'nin gündemine oturan 'Esra Erol'da ile ekranlarda yıllardır boy gösteren ünlü sunucu Esra Erol, programının sezon finali yapmasının ardından ailesiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Esra Erol havuz başından kareler paylaşmayı ihmal etmezken, eşi Ali Özbir de o fotoğraflara kayıtsız kalamadı.

19.07.2022, 16:03 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022, 16:31

Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte tatile çıkan Esra Erol soluğu Bodrum'da aldı.

Esra Erol havuz başından paylaştı! Eşi kayıtsız kalamadı

Erol tatil için verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Esra Erol havuz başından paylaştı! Eşi kayıtsız kalamadı

Erol havuz başında verdiği birbirinden renkli pozları Intagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Esra Erol havuz başından paylaştı! Eşi kayıtsız kalamadı

Hem güzelliği hem fit haliyle hayran bırakan ünlü sunucu pembe şort gömlek takımıyla hayranlarından tam not aldı.

Esra Erol havuz başından paylaştı! Eşi kayıtsız kalamadı

'ÇOK GÜZELSİNİZ TANIŞSAK MI?'

"Beklenilen fotoğraflar geldi", "Allah seni nazarlardan korusun", "Kim der iki çocuk annesi" gibi yorumlar yapılan Erol'a eşi Ali Özbir de dayanamadı.

Esra Erol havuz başından paylaştı! Eşi kayıtsız kalamadı

Sık sık eşine yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ali Özbir pozlara "Çok güzelsiniz tanışşak mı?" yorumunda bulundu.

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