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Haberler Magazin Survivor Nisa Aleyna Tilki'yi sollayarak anlaşmayı kaptı! Reklam yüzü olacak

Survivor Nisa Aleyna Tilki'yi sollayarak anlaşmayı kaptı! Reklam yüzü olacak

Acun Ilıca'nın sunduğu Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, popçu Aleyna Tilki'nin reklam yüzü olduğu markayla anlaşmayı kaparak milyonluk imzayı attı.

20.07.2022, 09:32

Survivor Nisa Aleyna Tilki’yi sollayarak anlaşmayı kaptı! Reklam yüzü olacak

Ekranların heyecanlı yarışma programı Survivor'un bu yıl şampiyonu Nisa Bölükbaşı olmuştu. Şampiyonluğunun hemen ardından popülerliği artan Bölükbaşı'na işbirliği ve reklam teklifleri yağıyor. Genç yarışmacının şampiyonluğunun hemen ardından beş dev marka reklam anlaşması için sıraya girdi.

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin reklam yüzü olduğu içecek markası da bu yıl tercihini değiştirdi. Aleyna Tilki'nin yerine geçen Nisa Bölükbaşı milyonluk anlaşmaya imzayı attı. Bölükbaşı'nın ayrıca iki tekstil, bir de banka reklamı için gelen reklam tekliflerini değerlendirme aşamasında olduğu iddia edildi.

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