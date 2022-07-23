İsmail Ege Şaşmaz’ın Barış Akarsu’ya benzerliği şaşırttı

"BARIŞ AKARSU'YA BENZİYORUM"

Şaşmaz, yeni rolüyle ilgili; "Barış Akarsu'ya benziyorum. Onun eserlerini seviyordum ve söylüyordum. Barış Akarsu olmak demek saçları uzatmak demek. Bir de tuhaf oldu; onun vefat ettiği yaştayım" demişti.