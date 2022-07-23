İsmail Ege Şaşmaz’ın Barış Akarsu’ya benzerliği şaşırttı

29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'a beş km mesafedeki Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu, kaldırıldığı hastanede beş gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybetmişti.
Geçirdiği trafik kazası yüzünden 2007'de hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı film yakında vizyona girecek. Filmin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi. Barış Akarsu'ya ikizi kadar benzetilen oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'a beş km mesafedeki Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu, kaldırıldığı hastanede beş gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybetmişti.
Hayat hikayesi sinema filmine aktarılacak ünlü şarkıcıya hayat verecek isim, müzikle de ilgilenen İsmail Ege Şaşmaz olmuştu.
"BARIŞ AKARSU'YA BENZİYORUM"
Şaşmaz, yeni rolüyle ilgili; "Barış Akarsu'ya benziyorum. Onun eserlerini seviyordum ve söylüyordum. Barış Akarsu olmak demek saçları uzatmak demek. Bir de tuhaf oldu; onun vefat ettiği yaştayım" demişti.
FİLMİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI
Filmin çekimleri tamamlandı. Proje için hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.
Şaşmaz, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yüzünün ilk kez görüldüğü bir kareyi paylaştı.
BARIŞ AKARSU'YA İKİZİ KADAR BENZEDİ
Oyuncunun "Merhaba" notuyla yaptığı paylaşımda Akarsu'ya ikizi kadar benzemesi görenleri şaşkına çevirdi.
Oyuncunun benzerliği karşısına etkilenen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, "Tüylerim diken diken oldu" yorumunu yaptı.