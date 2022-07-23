Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı sette

2008-2010 yılları arasında Türkiye'nin merakla beklenen dizisi Aşk-ı Memnu'nun başrollerini Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ paylaşmıştı.
Bir dönemin sevilen dizisi Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül karakterini canlandıran ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra tekrar birlikte bir projede yer alıyor. Çekimi başlayan filmden ilk kare geldi.
2008-2010 yılları arasında Türkiye'nin merakla beklenen dizisi Aşk-ı Memnu'nun başrollerini Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ paylaşmıştı.
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aşk-ı Memnu' dizisinin ardından ilk kez bir projede buluştu.
Eski partnerleri 12 yıl sonra aynı sette bir araya getiren filmin çekimleri başladı.
Posta'nın haberine göre; Beren ile Kıvanç, iki hafta sonra proje için New York'a gidecek.
İşte ikilinin set karesi...