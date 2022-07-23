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Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı sette

Bir dönemin sevilen dizisi Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül karakterini canlandıran ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra tekrar birlikte bir projede yer alıyor. Çekimi başlayan filmden ilk kare geldi.