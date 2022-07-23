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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı sette

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı sette

Bir dönemin sevilen dizisi Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül karakterini canlandıran ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra tekrar birlikte bir projede yer alıyor. Çekimi başlayan filmden ilk kare geldi.

23.07.2022, 14:44 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 14:45

2008-2010 yılları arasında Türkiye'nin merakla beklenen dizisi Aşk-ı Memnu'nun başrollerini Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ paylaşmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı sette

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aşk-ı Memnu' dizisinin ardından ilk kez bir projede buluştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı sette

Eski partnerleri 12 yıl sonra aynı sette bir araya getiren filmin çekimleri başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı sette

Posta'nın haberine göre; Beren ile Kıvanç, iki hafta sonra proje için New York'a gidecek.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı sette

İşte ikilinin set karesi...

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