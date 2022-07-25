Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı’nı takipten çıkmasının sebebini açıkladı: O cümlesi zoruma gitti!

Adem Kılıçcı, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, "Survivor bir erkek yarışması" söylemine de açıklık getirdi: Bunu benim rakiplerimin menajerleri servis etmiş. Operasyon düzenlemişler. Bu, rekabetin çirkinleştiği anlamına geliyor. Her zaman bir kadının şampiyon olmasından duyacağım mutluluğu da dile getirmişimdir. Ama onları yayınlamamışlar tabii. Sadece bir cümleyi çekip algı yaratılmış. Öncesinde anlattığım şeyler kırpılmış!

Nasılsın? Survivor dönüşü nasıl gidiyor hayat?

İyiyim. Hala uyku düzenini oturtamadım. Gün içinde çok uyuma ihtiyacı duyuyorum. Onu düzene sokmaya çalışıyorum şu sıra. Yorgun döndük bir de tabii. Survivor dönüşü hemen Antalya'ya ailemin yanına gittim. İstanbul'da nişanlımla zaman geçirdim. Hasret giderdik.

Survivor'da 3 kez final gördün. İlk ve son finalinde insanlar kaybettiğin için çok büyük bir tepki gösterdi. Neden bu kadar sahiplendiler seni?

Hepsinden Allah razı olsun. Bu bir gönül işidir. Gönlünüzün sevdiği insanı desteklersiniz. Survivor'ı hayatın kısa bir kesiti olarak görüyorum. İnsanlar kendilerinden bir şeyler gördüğü insanları severler. Adaletine, samimiyetine, karakterine güvendiği insanları desteklerler. Tabii ki sevmeyenler de vardır. Buna saygı duyuyorum. Hepimiz başından beri birilerinin şampiyonuyduk. Bu sezon farklı bir sezon oldu. Survivor'da performansı, mücadeleyi ön plana koyan insanlar tepki göstermiş olabilir bu yüzden. Ama kazanana da saygı duyulması lazım.