Buse Varol’la boşanacağı konuşulmuştu! Alişan’dan yeni hamle geldi

Bir süre birlikte görüntülenmeyen hatta ayrı evlerde kaldığı konuşulan çiftten hayranlarını sevindiren paylaşım geldi.
Türkücü Alişan geçtiğimiz aylarda abisi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle kaybetmiş zor günler geçirmişti. Acı olayın ardından ünlü türkücünün eşi Buse Varol ile boşanacağı dedikikoduları basında yer almıştı. Boşanma iddialarını kabul etmeyen Alişan'dan yeni bir hamle geldi. İşte haberin merak edilen detayları...
Bir süre birlikte görüntülenmeyen hatta ayrı evlerde kaldığı konuşulan çiftten hayranlarını sevindiren paylaşım geldi.
Evliliklerindeki krizi çözmeye çalışan ünlü çift, Bodrum'da birlikte zaman geçirerek sorunları çözdü ve ünlü türkücü buzların erdiğini göstermiş oldu.
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle toprağa veren ölümüyle yıkılan Alişan, zor zamanlar geçirmişti. Eşi Buse Varol ile evlilikleri biteceği konuşulan Alişan iddiaları yalanlamıştı.
Sosyal medya hesabında 2,7 milyon takipçisinin bulunan Alişan, eşine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı. Sağlık olsun da sevgi hep daim" notunu yazdı.