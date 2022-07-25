  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Buse Varol'la boşanacağı konuşulmuştu! Alişan'dan yeni hamle geldi

Buse Varol'la boşanacağı konuşulmuştu! Alişan'dan yeni hamle geldi

Türkücü Alişan geçtiğimiz aylarda abisi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle kaybetmiş zor günler geçirmişti. Acı olayın ardından ünlü türkücünün eşi Buse Varol ile boşanacağı dedikikoduları basında yer almıştı. Boşanma iddialarını kabul etmeyen Alişan'dan yeni bir hamle geldi. İşte haberin merak edilen detayları...

25.07.2022, 13:33

Bir süre birlikte görüntülenmeyen hatta ayrı evlerde kaldığı konuşulan çiftten hayranlarını sevindiren paylaşım geldi.

Buse Varol’la boşanacağı konuşulmuştu! Alişan’dan yeni hamle geldi

Evliliklerindeki krizi çözmeye çalışan ünlü çift, Bodrum'da birlikte zaman geçirerek sorunları çözdü ve ünlü türkücü buzların erdiğini göstermiş oldu.

Buse Varol’la boşanacağı konuşulmuştu! Alişan’dan yeni hamle geldi

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle toprağa veren ölümüyle yıkılan Alişan, zor zamanlar geçirmişti. Eşi Buse Varol ile evlilikleri biteceği konuşulan Alişan iddiaları yalanlamıştı.

Buse Varol’la boşanacağı konuşulmuştu! Alişan’dan yeni hamle geldi

Sosyal medya hesabında 2,7 milyon takipçisinin bulunan Alişan, eşine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı. Sağlık olsun da sevgi hep daim" notunu yazdı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA