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Haberler Magazin Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Çağla Şıkel ünlü şarkıcının eski eşiyle mi birlikte?

Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Çağla Şıkel ünlü şarkıcının eski eşiyle mi birlikte?

Geçtiğimiz günlerde iş insanı İzzet Antebi ile olan konuşmaları ifşa edilen ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel hakkında magazin dünyasını sallayan bir iddia ortaya atıldı. Çağla Şıkel'in ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın bir hafta önce boşandığı eşi Tolga Akış ile birlikte olduğu iddia edildi.

31.07.2022, 15:05 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022, 15:06

Çağla Şıkel, programı sezon finali yapar yapmaz soluğu önce kız kardeşi ile Yunan adalarında almış oradan da Bodrum'a geçmişti.

Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Çağla Şıkel ünlü şarkıcının eski eşiyle mi birlikte?

Tatile devam eden Şıkel, şu sıralar Çeşme Alaçatı'da.

Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Çağla Şıkel ünlü şarkıcının eski eşiyle mi birlikte?

Geçtiğimiz hafta adı İzzet Antebi ile aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel'in, Zeynep Bastık ile bir yıllık evliliği geçenlerde biten menajer Tolga Akış ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Çağla Şıkel ünlü şarkıcının eski eşiyle mi birlikte?

Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Çağla Şıkel ünlü şarkıcının eski eşiyle mi birlikte?

Bu haber sonrası Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın evliliğinin Çağla Şıkel yüzünden bitip bitmediği ise merak konusu oldu.

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