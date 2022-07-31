Haberler Magazin Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Çağla Şıkel ünlü şarkıcının eski eşiyle mi birlikte?

Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Çağla Şıkel ünlü şarkıcının eski eşiyle mi birlikte?

Geçtiğimiz günlerde iş insanı İzzet Antebi ile olan konuşmaları ifşa edilen ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel hakkında magazin dünyasını sallayan bir iddia ortaya atıldı. Çağla Şıkel'in ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın bir hafta önce boşandığı eşi Tolga Akış ile birlikte olduğu iddia edildi.