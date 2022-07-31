Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Çağla Şıkel ünlü şarkıcının eski eşiyle mi birlikte?

Çağla Şıkel, programı sezon finali yapar yapmaz soluğu önce kız kardeşi ile Yunan adalarında almış oradan da Bodrum'a geçmişti.
Geçtiğimiz günlerde iş insanı İzzet Antebi ile olan konuşmaları ifşa edilen ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel hakkında magazin dünyasını sallayan bir iddia ortaya atıldı. Çağla Şıkel'in ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın bir hafta önce boşandığı eşi Tolga Akış ile birlikte olduğu iddia edildi.
Çağla Şıkel, programı sezon finali yapar yapmaz soluğu önce kız kardeşi ile Yunan adalarında almış oradan da Bodrum'a geçmişti.
Tatile devam eden Şıkel, şu sıralar Çeşme Alaçatı'da.
Geçtiğimiz hafta adı İzzet Antebi ile aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel'in, Zeynep Bastık ile bir yıllık evliliği geçenlerde biten menajer Tolga Akış ile birlikte olduğu öne sürüldü.
Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.
Bu haber sonrası Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın evliliğinin Çağla Şıkel yüzünden bitip bitmediği ise merak konusu oldu.