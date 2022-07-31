Pelin Akil takipçisini affetmedi

Sabah Gazetesin'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Sosyal medyadaki suçlara ilişkin caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine dikkat çeken Akil, "Sosyal medya kullanımı çoğaldıkça bu tarz hakaretler sıklaştı. Bu suçlardan dolayı yargılama yapılmıyor ya da yargılama sonunda suç işleyenin yanına kâr kalıyor duygusu toplumda yerleşirse bu suçlar her gün işlenmeye devam edecektir" diye konuştu.