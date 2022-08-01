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Haberler Magazin Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan haber var!

Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan haber var!

Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Hamdi Alkan'ın paylaşımı üzerine akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı. 59 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından son sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. İşte akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son sağlık durumu...

01.08.2022, 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022, 09:59

Birçok dizi ve filmlerde rol alan Billur Kalkavan, akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Hastalığının gördüğü Koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söyleyen Kalkavan, doktorunun tavsiyesi üzerine kilo almak için hastaneye yatmıştı.

Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan’dan haber var!

Ünlü sanatçıya sevenlerinden destek mesajları yağmıştı. Billur Kalkavan, geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu oldu.

Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan’dan haber var!

Evinde dinlenen Billur Kalkavan, en büyük moral kaynağı olan kedileri ile vakit geçiriyor.

Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan’dan haber var!

Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.

Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan’dan haber var!

Tedavisinin devam ettiğini ve enerjisi olmadığı için paylaşım yapamadığını ifade eden Billur Kalkavan, yaşadıklarını yayınladığı bir videoyla anlattı.

Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan’dan haber var!

Billur Kalkavan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan’dan haber var!

"Epeydir paylaşım yapmadım. Herkes merak ediyor. Ama cevap verecek halim olmadı. Zatürre oldum, hastanede tatsız anlar yaşadım. Paylaşım yapmaya hiç enerjim olmadı.

Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan’dan haber var!

Ama tedavim güzel gidiyor. Çekim yaptık, çok yoruluyorum. Çok özür diliyorum beni merak edenlerden. Sizleri çok seviyorum her şey çok güzel gidiyor."

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