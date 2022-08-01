Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sözlü tacize uğradı

A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Milli takım voleybolcusu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz gece arkadaşlarıyla Kadıköy'e bir mekana eğlenmeye gitti. Mekanda sözlü tacize uğrayan Karakurt, sinirlerine hakim olamayarak kendisine laf atan şahsın üzerine yürüdü.
A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Posta'nın haberine göre; Kadıköy'de alkollü bir şahısla kavga ettiği görüntülerle gündem olan Karakurt, sözlü tacize uğrayınca, şahsın üzerine yürüdü.
Geçtiğimiz gece arkadaşlarıyla Kadıköy'e eğlenmeye giden Ebrar Karakurt, mekanın lavabosunu kullanmak için içeri girdiğinde, alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradı.
"Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok!" diyen şahsın sözleri ile Milli voleybolcu sinirlerlerine hakim olamadı.
Adamın üzerine yürüyen Karakurt, "Ne diyorsun sen!" diye şahsın üzerine yürüdü.
Arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Yıldız voleybolcu, daha sonra arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı.