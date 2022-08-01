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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sözlü tacize uğradı

Milli takım voleybolcusu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz gece arkadaşlarıyla Kadıköy'e bir mekana eğlenmeye gitti. Mekanda sözlü tacize uğrayan Karakurt, sinirlerine hakim olamayarak kendisine laf atan şahsın üzerine yürüdü.

01.08.2022, 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022, 14:28

A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sözlü tacize uğradı

Posta'nın haberine göre; Kadıköy'de alkollü bir şahısla kavga ettiği görüntülerle gündem olan Karakurt, sözlü tacize uğrayınca, şahsın üzerine yürüdü.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sözlü tacize uğradı

Geçtiğimiz gece arkadaşlarıyla Kadıköy'e eğlenmeye giden Ebrar Karakurt, mekanın lavabosunu kullanmak için içeri girdiğinde, alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sözlü tacize uğradı

"Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok!" diyen şahsın sözleri ile Milli voleybolcu sinirlerlerine hakim olamadı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sözlü tacize uğradı

Adamın üzerine yürüyen Karakurt, "Ne diyorsun sen!" diye şahsın üzerine yürüdü.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sözlü tacize uğradı

Arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Yıldız voleybolcu, daha sonra arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı.

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