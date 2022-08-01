Miras kavgası büyüyor! Benan Kocadereli’ye Ece Erken’den yanıt gecikmedi

"Eğer böyle bir yorum veya cevap verildiyse mahkemede ispat edilecek bu bir! Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede?"