Miras kavgası büyüyor! Benan Kocadereli’ye Ece Erken’den yanıt gecikmedi

Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile kavga etmişti. Hatta kendisine gelen mesajları ifşa ederek "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunda bulunmuştu.
Ünlü sunucu Ece Erken, cinayete kurban giden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesinin mal kaçırdığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun iki çocuğunun annesi eski eş Benan Kocadereli ise " Mal kaçırma yok. Asıl mal kaçıran başka birisi" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Ece Erken'den yanıt gecikmedi.
Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile kavga etmişti. Hatta kendisine gelen mesajları ifşa ederek "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunda bulunmuştu.
Gelen tehditler üzerine Erken, "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım!" dedi.
Bu açıklamalar sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de tartışmaya dahil oldu.
Benan Kocadereli, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyini savunarak "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok.
İddialara göre Erken hayat sigortasından da para aldı. Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan Ece Erken, bu kez Benan Kocadereli'yi hedef aldı. Erken, sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir mesaj yayınladı:
"Eğer böyle bir yorum veya cevap verildiyse mahkemede ispat edilecek bu bir! Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede?"
"Teknedeki seabob bile alınmış kullanılıyor. Demek ki miras aslında kabul edilmemiş ama mahkemenin haberi yok. Şafak'a ait arabalar nerede? Neden ölümünden 1 ay sonra hepsi satıldı?"
"Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey... Eğer ortada böyle bir açıklama varsa pazartesi ilk iş şikayetçi olacağım ve ispata davet edeceğim."
Erken "Her şey abiyle anlaşmalı yürüyor. Adımı anmaya devam ederseniz reddi mirası geri çekeceğim" diyerek üstü kapalı tehditte bulundu.