Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran İspanya’nın ünlü magazin dergisine konuk oldu

Dünya çapında birçok ülke gibi İspanya'da da yayınlanan ve beğeni ile takip edilen NGM'nin yapımcılığını üstlendiği "Kardeşlerim" dizisinin "Doruk"u Onur Seyit Yaran'ın fotoğraf çekimi İspanyol hayranları ve basının yoğun ilgisi nedeniyle zor tamamlandı.

İspanya'da bulunduğu sırada haftalık magazin dergisi Semana'ya konuk olan Yaran, kariyerini nasıl şekillendirmek istediği ile ilgili dergiye samimi açıklamalarda bulundu. Yakışıklı oyuncu Semana'ya verdiği röportajda 'En büyük hedefleri arasında dünya çapında çok iyi işlerde yer almak ve ses getiren bir oyuncu olmak' olduğunu da belirtirken röportajda kendisine yöneltilen sorula tüm samimiyetiyle yanıt verdi.

ONUR SEYİT YARAN'A YAKIN MARKAJ...

Hem dizideki hem de gerçek hayattaki karakteri ile ilgili Semana dergisinin sorularına samimi yanıtlar veren Onur, "Kardeşlerim gibi dünya çapında büyük üne sahip bir dizide yer almak kariyerimin en önemli ve en özel işlerinden biri oldu. Böyle bir projede yer aldığım için gerçekten gurur duyuyor, karşıma çıkacak yeni yolculukları heyecanla bekliyorum. Burada gerçekleştirdiğimiz fotoğraf çekimlerinde İspanyol hayranlarımın içten ve yoğun ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Onlardan zaten sıklıkla mesaj alıyor, ülkelerine gelmemi ne kadar çok istediklerini biliyordum. Enerjileri ve sıcakkanlı yapılarıyla da tüm hayranlarım arasında şimdiden özel bir yer edindiler." diyor.

Kendisinden ve hobilerinden de bahseden oyuncu; "Çapkın biri değilim, daha çok iş ve kariyer odaklıyım. Hobilerim arasında spor yapmak, bateri çalmak ve satranç oynamak yer alıyor. Özellikle öğrenciyken profesyonel olarak ilgilendiğim satrancın hem kariyerimde hem de kişisel gelişimimde önemli katkıları oldu. Eski sporcu olduğum için spor hayatımın her anında yer alıyor ama son zamanlarda özellikle Barselona ziyaretimden sonra büyük bir sörf hayranı olduğumu söyleyebilirim." diyerek sözlerini sonlandırıyor.