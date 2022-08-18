Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Burcu Kara, yönetmen Fırat Doğu Parlak ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu.
Burcu Kara, yönetmen Fırat Doğu Parlak ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu.
Bir oğulları bulunan çift, ikinci bebek beklediklerinin müjdesini geçtiğimiz aylarda vermişlerdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu; 'Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketi bir Burcu'ya hazır olun.' ifadelerini kullanarak hamileliğini doğrulamıştı.
2016 yılından bu yana evli olan Burcu Kara ile Fırat Doğu Parlak, oğulları Ali Çınar'dan sonra ikinci kez erkek çocuk sahibi olacaklar.
Burcu Kara'nın, Fırat Doğu Parlak'ın ikinci evliliğinden dünyaya gelmiş olan bir oğlu daha bulunuyor. Ünlü oyuncu daha önce, "Ben çok çocuk seviyorum...
Hep üç çocuk olsun istedim. Birisi bana eşimden geldi. Bir tane daha olsa hayır demem." ifadesini kullanmıştı.