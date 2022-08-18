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Burcu Kara'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Son olarak Atv'ye damga vuran Hakim dizisinde yer alan ünlü oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile nikah masasına oturmuş ve 2017 yılında da çift oğulları Ali Çınar'ı kucağına almıştı. 42 yaşındaki güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurmuş ve ikinci kez anne olacağını takipçileriyle paylaşmıştı. Şimdi ise güzel oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

18.08.2022, 13:37 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022, 13:38

Burcu Kara, yönetmen Fırat Doğu Parlak ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu.

Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bir oğulları bulunan çift, ikinci bebek beklediklerinin müjdesini geçtiğimiz aylarda vermişlerdi.

Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu; 'Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketi bir Burcu'ya hazır olun.' ifadelerini kullanarak hamileliğini doğrulamıştı.

Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

2016 yılından bu yana evli olan Burcu Kara ile Fırat Doğu Parlak, oğulları Ali Çınar'dan sonra ikinci kez erkek çocuk sahibi olacaklar.

Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Burcu Kara'nın, Fırat Doğu Parlak'ın ikinci evliliğinden dünyaya gelmiş olan bir oğlu daha bulunuyor. Ünlü oyuncu daha önce, "Ben çok çocuk seviyorum...

Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Hep üç çocuk olsun istedim. Birisi bana eşimden geldi. Bir tane daha olsa hayır demem." ifadesini kullanmıştı.

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