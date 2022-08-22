Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’dan romantik paylaşım!

Oyuncu Alp Navruz (31) ile meslektaşı Ayça Ayşin Turan'ın (29) arkadaşlıkları geçtiğimiz aylarda aşka dönmüştü. İlk zamanlar aralarında bir şey olmadığını ısrarla dile getiren ikili, çıkan haberlerin ardından aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.
Oyuncu Alp Navruz (31) ile meslektaşı Ayça Ayşin Turan'ın (29) arkadaşlıkları geçtiğimiz aylarda aşka dönmüştü. İlk zamanlar aralarında bir şey olmadığını ısrarla dile getiren ikili, çıkan haberlerin ardından aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.
Navruz, aşk yaşadıklarını; "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" sözleriyle açıklamıştı.
BODRUM'A GİTTİLER
Yaklaşık bir yıldır meslektaşı Alp Navruz ile birlikte olan ve mutlu bir ilişki yaşayan Ayça Ayşin Turan, önceki haftalarda Bodrum'da bir otelde görüntülenmişti. Ünlü çift, güneş kremlerini sürerek güneşlenmişti.
Alp Navruz, daha sonra denize girmek için otelin iskelesine doğru hareket etmişti. Sevgilisi Navruz ile denize girmek için yanına giden Ayça Ayşin Turan, iskelenin merdivenlerinden inerek kendini Bodrum'un serin sularına bırakmıştı. Alp Navruz, sevgilisi Ayça Ayşin Turan'a ayağıyla su atarak şakalaşmıştı.
DENİZDE ROMANTİK ANLAR
Denizde romantik anlar yaşayan ünlü çift birbirlerini öpücüklere boğmuştu. Turan bir ara sevgilisi Navruz'un sırtına doğru çıkarak yüzmüştü. Güzel oyuncudan önce denizden çıkan Alp Navruz, sevgilisini yüzerken izlemişti. Bol bol denizde kalan ve yüzen Ayça Ayşin Tura,n güzelliği ve fit vücudu ile herkesi kendine hayran bırakmıştı.
AYNA FOTOĞRAFI
Zaman zaman birlikte çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan aşıklar, geçtiğimiz haftalarda asansör aynasında verdikleri siyah-beyaz fotoğrafı Instagram hesaplarından paylaşmıştı. Daha önce, "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." açıklamasını yapan Turan ile Navruz'un gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi görmüştü
'KISKANÇLIK KRİZİ' İDDİASI
Öte yandan geçen hafta ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği ortaya atılmıştı. Sevgilisinin, Ekin Koç ile rol aldığı dizisinin setine giden Navruz'un, senaryodaki yakınlaşma sahneleri nedeniyle kıskançlık krizine girdiği ve tartışma çıkardığı iddia edilmişti. Set çalışanlarının bu durumdan rahatsız olduğunu gören Ayça Ayşin Turan'ın ise sevgilisi Alp Navurz'a sete gelmemesi konusunda uyarıda bulunduğu öne sürülmüştü.
SIFIR MAKYAJ AYÇA
Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan çiftten mutluluk pozu geldi. Şimdilerde İstanbul'da olan Turan ve Navruz, objektif karşısına geçti. Birlikte keyifli anlar yaşayan çift, bu fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Bir hayli neşeli oldukları görülen ikiliden Turan'ın, doğal hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun makyajsız pozu takipçilerinden övgü topladı.