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Haberler Magazin Camdaki kız yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Camdaki kız Nalan ve Hayri'yi yeni sezonda neler bekliyor?

Camdaki kız yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Camdaki kız Nalan ve Hayri'yi yeni sezonda neler bekliyor?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Camdaki Kız 47. bölümde sezon finaline yaparak ekrana kısa bir ara vermişti. Dizinin son bölümünde Muzaffer ve Pera'nın düğününün yarıda kalması, Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması ve Sedat ve Alp arasında kavga çıkması ile çok heyecanlı bir yerde sezon finaline girerek dizinin sevenlerini heyecanlı bir noktada bırakmıştı. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu'nun dram ve psikoloji konularını işlediği Aynı adlı kitabından televizyon dünyasına uyarlanan Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız yeni sezon neler olacak?

24.08.2022, 09:58 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022, 10:03

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, sezon finalinde dizinin sevenlerini çok heyecanlı bir noktada merakta bırakarak ekranlara kısa bir ara vermişti. Dizilerin yeni sezonlarının başlamasına çok az bir süre kala Camdaki Kız izleyicileri dizi yeni sezona ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Sorularını araştırmaya başladı. İşte Camdaki Kız ve yeni sezon detayları...

Camdaki kız yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Camdaki kız Nalan ve Hayri’yi yeni sezonda neler bekliyor?

CAMDAKİ KIZ (46. BÖLÜM) SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Koroğlu Ailesi'nin sahte mutluluklarına artık inanmadığını belli eden Nalan, Billur'u görünce onunla dertleşiyor. Bu sırada alkolü fazla kaçıran Nalan, sarhoş oluyor. Çevresindeki herkesin sahte mutluluk içinde olduğuna artık inanmayan Nalan, düşündüklerini de paylaşmaktan çekinmiyor.

Muzo ve Pera'nın düğününe davetsiz katılan Cana, başına geleceklerden habersiz Feride'yle konuşmaya devam eder. Bu sırada Alp'in gelmesi herkesi şoke eder. Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu bilen Alp, Sedat'ı tahrik eden sözler söyleyerek bağırır. Cana ve Selen, Sedat'ın elinden Alp'in kurtarmaya çalışır. Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar. Nalan, duygularını tüm şeffaflığıyla Hayri'ye anlatır ve yakaladığı cesaretle Hayri'yi öper.

Camdaki kız yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Camdaki kız Nalan ve Hayri’yi yeni sezonda neler bekliyor?

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

47. bölümü ile 16 Haziran tarihinde sezon finali yapan Camdaki Kız dizisinin 3. sezon çekimlerinin henüz başlamadığı öğrenilirken, diziyi merakla izleyenler Camdaki Kız 3. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor.

Camdaki Kız dizisinin yeni sezon çekimlerinin Ağustos ayının ortası itibariyle başlayacağı tahmin ediliyor.

Eylül ayında Yeni sezon dizilerin başlayacağı bilinirken Camdaki Kız 3. sezonun ise Eylül ayının 2. haftasında başlaması planlıyor. Herkes Nalan'ı ve Hayri'yi çok özledi. Dizinin 47. bölüm sezon finalinde ikilinin yakınlaşması sonrasında Camdaki Kız 3. sezonda bu yakınlaşmanın ilerleyeceği iddia ediliyor.

Camdaki kız yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Camdaki kız Nalan ve Hayri’yi yeni sezonda neler bekliyor?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?


Burcu Biricik - Nalan İpekoğlu

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Camdaki kız yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Camdaki kız Nalan ve Hayri’yi yeni sezonda neler bekliyor?

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu


Nihal Menzil - Hafize


Feri Baycu Güler


Hamza Yazıcı - Tako


Işıltı Su Alyanak - Nalan'ın çocukluğunu canlandıran oyuncu

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