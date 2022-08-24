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Haberler Magazin Demet Özdemir'den büyük jest!

Demet Özdemir'den büyük jest!

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacak. Bu özel günde üç farklı gelinlik giyecek olan Demet Özdemir, servet değerindeki gelinlikleri bakın ne yapacak!..

24.08.2022, 14:05 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022, 14:06

Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolundaki ilk adımı atan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, şimdilerde düğün telaşı yaşıyor. Her fırsatta net bir tarih vermekten kaçınan çift, resmi düğün tarihini duyurmuştu.

Demet Özdemir’den büyük jest!

26 AĞUSTOS'TA EVLENECEKLER!

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta evleneceklerini açıklamıştı.

Demet Özdemir’den büyük jest!

Ağustos ayının son günlerinde nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, son hazırlıklarını tamamlıyor.

Demet Özdemir’den büyük jest!

Nişan hediyesi olarak dünyaca ünlü bir markanın saatini Oğuzhan Koç'a hediye ettiği konuşulan Demet Özdemir'e, müstakbel eşinden karşılık geliyor.

Demet Özdemir’den büyük jest!

Güzel oyuncu için büyük bir markaya özel bir mücevher tasarlatan şarkıcı, kesenin ağzını iyice açtı. Şarkıcının, düğün öncesi Özdemir'e hediye edeceği mücevher için yaklaşık iki milyon TL ödediği öğrenildi.

Demet Özdemir’den büyük jest!

26 Ağustos'ta dünyaevine girecek olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un dostlarına e-davetiye gönderdiği ortaya çıktı. Davetiyedeki sadelik dikkatlerden kaçmadı.

Demet Özdemir’den büyük jest!

Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği otelde kıyılacak olan nikah 19.30'da başlayacak. İmzalar atıldıktan sonra saat 20.00'de yemek ve eğlence faslı başlayacak.

Demet Özdemir’den büyük jest!

Demet Özdemir, düğüne giriş, nikah ve after party'de toplam 3 gelinlik giyecek. Düğün sonrası servet değerindeki gelinlikleri ihtiyacı olanlara bağışlayacak.

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