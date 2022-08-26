Hülya Avşar sörf tahtasında adeta şov yaptı

Yoğun sahne çalışmaları da devam eden Hülya Avşar, şimdilerde güzel havanın tadını çıkartıyor, yazın son günlerini değerlendiriyor.
Yoğun sahne çalışmaları da devam eden Hülya Avşar, şimdilerde güzel havanın tadını çıkartıyor, yazın son günlerini değerlendiriyor.
Spor tutkusuyla bilinen Hülya Avşar, bu kez kürek sörfü için kolları sıvadı.
Bu anlarda objektiflere poz veren ünlü şarkıcı, adından söz ettirdi.
Mavi mayosuyla sörf yaptığı kareyi yayınlayan 58 yaşındaki Avşar, gönderisine; "Zormuş" notunu düştü.
Hülya Avşar'ın paylaşımına yorumlara kapatması ise dikkat çekti.
Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Avşar'ın paylaşımına; kısa sürede binlerce beğeni geldi.