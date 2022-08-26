  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Hülya Avşar sörf tahtasında adeta şov yaptı

Hülya Avşar sörf tahtasında adeta şov yaptı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkarıyor. 58 yaşındaki sanatçı, son olarak sosyal medya hesabından sörf yaptığı kareyi paylaştı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

26.08.2022, 17:10 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022, 17:11

Yoğun sahne çalışmaları da devam eden Hülya Avşar, şimdilerde güzel havanın tadını çıkartıyor, yazın son günlerini değerlendiriyor.

Hülya Avşar sörf tahtasında adeta şov yaptı

Spor tutkusuyla bilinen Hülya Avşar, bu kez kürek sörfü için kolları sıvadı.

Hülya Avşar sörf tahtasında adeta şov yaptı

Bu anlarda objektiflere poz veren ünlü şarkıcı, adından söz ettirdi.

Hülya Avşar sörf tahtasında adeta şov yaptı

Mavi mayosuyla sörf yaptığı kareyi yayınlayan 58 yaşındaki Avşar, gönderisine; "Zormuş" notunu düştü.

Hülya Avşar sörf tahtasında adeta şov yaptı

Hülya Avşar'ın paylaşımına yorumlara kapatması ise dikkat çekti.

Hülya Avşar sörf tahtasında adeta şov yaptı

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Avşar'ın paylaşımına; kısa sürede binlerce beğeni geldi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA