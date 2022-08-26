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Haberler Magazin İrem Derici adeta ateş püskürdü! Sebebi ise...

İrem Derici adeta ateş püskürdü! Sebebi ise...

Sosyal medya mecralarını oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı İrem Derici, Twitter hesabı üzerinden Instagram hesabının çalındığını duyurdu. Derici, "Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda." diyerek adeta ateş püskürdü.

26.08.2022, 13:22 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022, 13:22

İrem Derici şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İrem Derici adeta ateş püskürdü! Sebebi ise...

Sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici, zaman zaman tepki çekse de birçok sosyal medya kullanıcısı onu yakından takip etmeye devam ediyor.

İrem Derici adeta ateş püskürdü! Sebebi ise...

Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Derici, Instagram hesabının hacklendiğini fark etti.

İrem Derici adeta ateş püskürdü! Sebebi ise...

Instagram hesabının hacklenmesine anlam veremeye ünlü şarkıcı isyan etti.

İrem Derici adeta ateş püskürdü! Sebebi ise...

İrem Derici, kötü sürpriz sonrası Twitter hesabında paylaşımda bulundu,:

İrem Derici adeta ateş püskürdü! Sebebi ise...

"Instagram'Im hacklendi arkadaşlar, haberiniz ola.

İrem Derici adeta ateş püskürdü! Sebebi ise...

Ne b.. bulma derdindesiniz acaba. Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle, şerefsiz."

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