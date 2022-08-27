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Haberler Magazin Usta oyuncu Füsun Günuğur yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Füsun Günuğur yaşamını yitirdi

Birçok dizi ve projede yer alan usta oyuncu Füsun Günuğur'dan kötü haber geldi. Devlet Tiyatrolaro Genel Müdürlüğü 70 yaşındaki usta oyuncunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

27.08.2022, 16:58 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 16:59

Pek çok unutulmaz dizide ve tiyatro oyununda boy gösteren, "Unutma Beni" dizisinin ile 'Şeker Hala'sı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Füsun Günuğur, hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Füsun Günuğur yaşamını yitirdi

Usta oyuncudan gelen acı haber sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Günuğur'un kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Usta oyuncu Füsun Günuğur yaşamını yitirdi

"VEFAT HABERİNİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK"

Oyuncunun ölüm haberi ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu.

Usta oyuncu Füsun Günuğur yaşamını yitirdi

Yapılan açıklamada "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini yer verildi.

Usta oyuncu Füsun Günuğur yaşamını yitirdi

FÜSUN GÜNUĞUR KİMDİR?

8 Nisan 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Füsun Günuğur, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. 1975 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na katılmış ve o tarihten bu yana çeşitli oyunlarda rol aldı.

Tiyatro oyunculuğunun yanında, dizi oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı işlerini de başarı ile yapan oyuncu, özellikle 1981 yılında TRT ekranlarında yayınlanan yabancı dizi Şahin Tepesi'nin başrol oyuncularından Laura Johnson'ın uzun yıllar seslendirmesini yaparak hafızalara kazındı. 2006 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Yokuşu isimli dizide oynayan Günuğur, Oyun Bitti ve Unutma Beni ile geniş hayran kitlesine ulaştı.

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