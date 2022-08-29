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Haberler Magazin Ece Erken'den "Acılar çabuk unutuluyor" yorumuna yanıt!

Ece Erken'den "Acılar çabuk unutuluyor" yorumuna yanıt!

Ece Erken'in eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle adeta yıkılan ve zor günleri atlatmaya çalışan sunucu Ece Erken, şimdilerde tüm vaktini oğlu Eymen ile geçiriyor ve o anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ünlü sunucu son olarak sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı. O paylaşıma gelen bir yorum ise Ece Erken'in dikkatini çekti ve ünlü isimden yanıt gecikmedi.

29.08.2022, 15:42 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022, 15:52

Uzun süredir ekranlardan uzak olan sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmişti.

Ece Erken’den Acılar çabuk unutuluyor yorumuna yanıt!

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken, geçtiğimiz haftalarda Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile de miras sebebiyle karşı karşıya gelmişti.

Ece Erken’den Acılar çabuk unutuluyor yorumuna yanıt!

Zaman zaman yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada bazı kişilerin eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ece Erken, dün Instagram hesabından arabasında oğluyla paylaşım yaptı.

Ece Erken’den Acılar çabuk unutuluyor yorumuna yanıt!

Bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Erken'i takdir edip, oğlu için ayakta durması gerektiğini söylerken; bazıları da Erken'i eleştirdi.

Ece Erken’den Acılar çabuk unutuluyor yorumuna yanıt!

Ece Erken, bir takipçisinin 'Acılar çabuk unutuluyor' yorumuna kayıtsız kalamadı. Ünlü sunucu, bakın ne yanıt verdi...

Ece Erken’den Acılar çabuk unutuluyor yorumuna yanıt!

"Sevdiğinizi kaybettiniz mi? Yaşadınız mı benim yaşadığımı? Yaşadıysanız muhatap alacağım sizi"

Ece Erken’den Acılar çabuk unutuluyor yorumuna yanıt!

Öte yadan oğlu Eymen ile tatil yapan Ece Erken, birkaç ay önce havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı. Gönderisine binlerce beğeni ve yorum gelen ünlü sunucu, bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna isyan etmişti.

Ece Erken’den Acılar çabuk unutuluyor yorumuna yanıt!

Bir takipçisi Erken'e; "Ne çabuk kendine geldin hani ilaçla yaşıyordun? Timsah gözyaşların biti galiba" yorumunda bulunmuştu. Bu sözlere kayıtsız kalamayan Ece Erken ise şu sözlerle yanıt vermişti...

Ece Erken’den Acılar çabuk unutuluyor yorumuna yanıt!

"Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? Evladım her gün mutsuz mu görsün? Başınıza gelir yapmayın"

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