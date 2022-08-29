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Haberler Magazin Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan jest!

Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan jest!

Atv'nin sevilen ve sabah kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezona bomba gibi başladı. Bugün programda yaşananlar yine güne damga vurdu. Yayın sonunda başarılı sunucu Müge Anlı, gelen hediyeler için teşekkür ederken, gelen mesajlara da teşekkür etti. Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun notunu da okuyan Müge Anlı, "Kocam göndermiş" diyerek hem ekran başındaki hem de stüdyodaki izleyicileri gülümsetti.

29.08.2022, 16:53 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022, 16:54

Müge Anlı 15. sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan jest!

Müge Anlı, programın sonunda herkese tek tek teşekkür etti.

Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan jest!

Kendisine gelen notları okuyan ve hediyeler için teşekkür eden Müge Anlı, eşinin notunu da okudu ve romantik bir şekilde yanıt verdi.

Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan jest!

Eline aldığı bir kartı okuduktan sonra, "Kocam göndermiş" sözleri hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyicileri gülümsetti.

Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan jest!

Şinasi Yüzbaşıoğlu, "Hayırlı yayınlar hayatım seni seviyorum" derken Müge Anlı'da canlı yayında eşine yanıt verdi.

Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan jest!

"Kocam göndermiş, ben de seni seviyorum"

Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan jest!

Anlı ardından, "Kayınvalidem ve kayınpederime de çok teşekkür ederim" demeden geçemedi.

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