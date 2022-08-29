Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan jest!

Müge Anlı 15. sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Müge Anlı 15. sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Müge Anlı, programın sonunda herkese tek tek teşekkür etti.
Kendisine gelen notları okuyan ve hediyeler için teşekkür eden Müge Anlı, eşinin notunu da okudu ve romantik bir şekilde yanıt verdi.
Eline aldığı bir kartı okuduktan sonra, "Kocam göndermiş" sözleri hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyicileri gülümsetti.
Şinasi Yüzbaşıoğlu, "Hayırlı yayınlar hayatım seni seviyorum" derken Müge Anlı'da canlı yayında eşine yanıt verdi.
"Kocam göndermiş, ben de seni seviyorum"
Anlı ardından, "Kayınvalidem ve kayınpederime de çok teşekkür ederim" demeden geçemedi.