Kemal Gülman’dan eski eşi Feryal Sarımuratoğlu’na suçlama!

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Eski eşinin kendisini haksız yere borçlandırmak amacıyla muhasebe hilelerine başvurarak resmi belgede sahtecilik yaptığını ve kendisini dolandırmaya çalıştığını ileri süren ve duruma itiraz eden Kemal Gülman, iptal davasında bilirkişi tarafından yapılacak incelemeyle yaşananların ortaya çıkacağını ileri sürdü.