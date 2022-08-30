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Haberler Magazin Kemal Gülman'dan eski eşi Feryal Sarımuratoğlu'na suçlama!

Kemal Gülman'dan eski eşi Feryal Sarımuratoğlu'na suçlama!

Ünlü iş insanı Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Sarımuratoğlu arasında sular durulmuyor. Feryal Sarımuratoğlu, boşanma davası devam ederken Kemal Gülman'ın sahibi olduğu firma hakkında icra takibi başlatmıştı. Kemal Gülman'dan o icraya itiraz geldi.

30.08.2022, 09:30 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022, 09:31

Ünlü işadamı Kemal Gülman'ın eski eşi Feryal Sarımuratoğlu'yla 2013 yılından beri devam eden boşanma davası 3 Mayıs 2022'de son buldu.

Kemal Gülman’dan eski eşi Feryal Sarımuratoğlu’na suçlama!

Kemal Gülman hakkında, boşanma davası devam ederken eski eşinin sahibi olduğu firma tarafından icra takibi başlatıldı.

Kemal Gülman’dan eski eşi Feryal Sarımuratoğlu’na suçlama!

İcraya konu olan borç, Feryal Sarımuratoğlu tarafından kira borcundan kaynaklanan alacak şeklinde belirtilmişti.

Kemal Gülman’dan eski eşi Feryal Sarımuratoğlu’na suçlama!

BORÇ ŞİŞİRİLDİ İDDİASI,

Başlatılan icra takibine itiraz eden Gülman, iptal davası açarken borcu tespit etmek için muhasebe kayıtlarını inceleme altına aldı.

Kemal Gülman’dan eski eşi Feryal Sarımuratoğlu’na suçlama!

Yapılan incelemede, Gülman'ın söz konusu borcunun 6 bin 500 TL olduğu fakat yapılan sahtecilikle miktarın 200 bin TL'ye çıkarıldığı görüldü.

Kemal Gülman’dan eski eşi Feryal Sarımuratoğlu’na suçlama!

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Eski eşinin kendisini haksız yere borçlandırmak amacıyla muhasebe hilelerine başvurarak resmi belgede sahtecilik yaptığını ve kendisini dolandırmaya çalıştığını ileri süren ve duruma itiraz eden Kemal Gülman, iptal davasında bilirkişi tarafından yapılacak incelemeyle yaşananların ortaya çıkacağını ileri sürdü.

Kemal Gülman’dan eski eşi Feryal Sarımuratoğlu’na suçlama!

Eski eşinin suç işlediğini kaydeden işadamı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gülman'ın iddiaları sonrası, eski eş Feryal Sarımuratoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

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