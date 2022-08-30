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Uraz Kaygılaroğlu İskoç eteği giydi, pozunu verdi

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oyuncu, İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' adı verilen eteği giyerek, poz verdi.

30.08.2022, 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022, 11:01

Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Uraz Kaygılaroğlu, takipçilerinin radarında..

Uraz Kaygılaroğlu İskoç eteği giydi, pozunu verdi

Bodrum tatilinde slip mayosuyla görüntülenen ve uzunca bir süre sosyal medyada konuşulan ünlü oyuncu, yeni yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Uraz Kaygılaroğlu İskoç eteği giydi, pozunu verdi

İskoçya'ya giden Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' ismi verilen etekle poz verdi.

Uraz Kaygılaroğlu İskoç eteği giydi, pozunu verdi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaygılaroğlu, fotoğrafların altına "Oğlum Kayseri'ye geldik, bir mantı yemeyeceğiz mi!?" notunu düştü.

Uraz Kaygılaroğlu İskoç eteği giydi, pozunu verdi

İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun o paylaşımı...

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