Uraz Kaygılaroğlu İskoç eteği giydi, pozunu verdi

Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Uraz Kaygılaroğlu, takipçilerinin radarında..
Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Uraz Kaygılaroğlu, takipçilerinin radarında..
Bodrum tatilinde slip mayosuyla görüntülenen ve uzunca bir süre sosyal medyada konuşulan ünlü oyuncu, yeni yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
İskoçya'ya giden Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' ismi verilen etekle poz verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaygılaroğlu, fotoğrafların altına "Oğlum Kayseri'ye geldik, bir mantı yemeyeceğiz mi!?" notunu düştü.
İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun o paylaşımı...