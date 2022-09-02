  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Gülşen hakkında iddianame! Ne kadar ceza istendi?

Gülşen hakkında iddianame! Ne kadar ceza istendi?

Son dakika... İstanbul Ataşehir'de düzenlenen bir konserde İmam Hatipler hakkında kötü sözler kullanan Gülşen hakkında iddianame hazırlandı. Sanatçı Gülşen için 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

02.09.2022, 10:42 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022, 10:49

Gülşen hakkında iddianame! Ne kadar ceza istendi?

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gülşen Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan iddianame düzenledi.

Hakaretleriyle gündeme gelen şarkıcının 3 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, Gülşen hakkında toplam 702 kişi ve kuruluşun şikayetçi olduğu belirtildi. Basın suçları soruşturma bürosu tarafından hazırlanan iddianame İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Gülşen Çolakoğlu ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yapılan itiraz üzerine 4 gün sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı

Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırılması talebi reddedildi Gülşen ev hapsi kararına itiraz etti Son dakika: İmam Hatiplilere hakaret etmişti! Şarkıcı Gülşen tahliye oldu Bekir Bozdağ'dan Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili eleştirilere tepki Skandal sözleri büyük tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklandı LGBT propagandası yapan şarkıcı Gülşen İmam Hatiplileri hedef aldı! Haddini aşan sözlere gözaltı kararı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA