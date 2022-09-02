Gülşen hakkında iddianame! Ne kadar ceza istendi?

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gülşen Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan iddianame düzenledi.



Hakaretleriyle gündeme gelen şarkıcının 3 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, Gülşen hakkında toplam 702 kişi ve kuruluşun şikayetçi olduğu belirtildi. Basın suçları soruşturma bürosu tarafından hazırlanan iddianame İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Gülşen Çolakoğlu ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yapılan itiraz üzerine 4 gün sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı

Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırılması talebi reddedildi

Gülşen ev hapsi kararına itiraz etti

Son dakika: İmam Hatiplilere hakaret etmişti! Şarkıcı Gülşen tahliye oldu

Bekir Bozdağ'dan Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili eleştirilere tepki

Skandal sözleri büyük tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklandı

LGBT propagandası yapan şarkıcı Gülşen İmam Hatiplileri hedef aldı! Haddini aşan sözlere gözaltı kararı