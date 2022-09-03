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Haberler Magazin Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan Hazal Kaya şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Fikret Ali adında bir oğlu olan Kaya, dün akşam yakın arkadaşı Selin Şekerci ile bir konser çıkışı görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

03.09.2022, 12:35 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022, 12:36

Hazal Kaya, bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmıyordu. Önceki gün Instagram hesabı üzerinden sessizliğini bozan ünlü oyuncu, sağlık sorunları yaşadığını yazdı. Kaya'nın sözleri takipçilerini endişelendirdi.

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

"EVDE BAYGIN YATIYORUM"

"Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla" diyen Hazal Kaya, yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü:

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

"Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu.

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. 'Ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi, yani umarım! Öptüm."

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

FİKRET ALİ'YE KIZ KARDEŞ GELİYOR

Hazal Kaya ile Ali Atay, altı yıllık ilişkilerini 2019'da evlilikle taçlandırmıştı. Aynı yıl kasım ayında ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Fikret Ali ismini vermişti.

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Milliyet'in haberine göre; Yakın arkadaşı ve meslektaşı Selin Şekerci ile gittiği konser çıkışı objektiflere yansıyan 31 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı ve kız bebek beklediğini söyledi.

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz aylarda bir programa konuk olan Hazal Kaya, uzun süredir birlikte olduğu Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti.

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

"Ben feci kocam köylüyümdür. Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum.

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden."

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