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Haberler Magazin Burak Alkaş değişimiyle şaşırttı

Burak Alkaş değişimiyle şaşırttı

Pis Yedili dizisinde 'Orço'yu canlandıran ve bu karakter ile izleyicilerin hafızalarına kazınan Burak Alkaş'ın seneler içindeki değişimi şaşırttı. Oyuncunun eski tarzından eser kalmadığı görüldü.

05.09.2022, 17:08 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022, 17:12

Türkiye'de geçmişte çok ilgi gören dizilerin oyuncularının son halleri, oldukça merak ediliyor.

Burak Alkaş değişimiyle şaşırttı

Değişimiyle gündeme gelen son isim ise Pis Yedili dizisinde 'Orço' karakteriyle hafızalara kazınan Burak Alkaş oldu.

Burak Alkaş değişimiyle şaşırttı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olduğu bilinen ünlü isim televizyonda ilk defa 2011 yılında Pis Yedili dizisi ile rol almıştı.

Burak Alkaş değişimiyle şaşırttı

UZUN SÜRE ARA VERDİ

Bu diziden sonra uzun bir süre televizyona ara veren Alkaş, son olarak Tozkoparan dizisiyle ekrana geldi.

Burak Alkaş değişimiyle şaşırttı

Alkaş, 2015 yılında ise oyuncu eşi Seçil Alkaş ile nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncunun seneler içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Burak Alkaş değişimiyle şaşırttı

Alkaş'ın saçlarını uzattığı ve eski tarzından eser kalmadığı görüldü.

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