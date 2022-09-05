Melis Sezen’in makyajsız paylaşımı dikkat çekti

Melis Sezen, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.
Melis Sezen, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.
İlk olarak Bali'ye giden Melis Sezen, tatilden bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.
Bali tatili sonrası yurda dönen Melis Sezen tatiline Türkiye'de devam etti.
Melis Sezen, şimdi ise makyajsız bir fotoğrafını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.
Melis Sezen Instagram sayfasından yaptığı paylaşımına ise, "Bi kot, bir beyaz atlet ise başka hiç bir şeye ihtiyaç yok demektir" notunu düştü.
İşte Melis Sezen'in makyajsız paylaşımı