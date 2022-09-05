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Haberler Magazin Melis Sezen'in makyajsız paylaşımı dikkat çekti

Melis Sezen'in makyajsız paylaşımı dikkat çekti

Son dönemde yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyanın gündemin düşmeyen ünlü oyuncu Melis Sezen, yeni gönderisiyle yine dikkatleri çekmeyi başardı. Sezen, sıfır makyaj halini "Bir kot bir beyaz atlet ise başka hiçbir şeye ihtiyaç yok demektir" notuyla yayınladı.

05.09.2022, 09:43 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022, 09:44

Melis Sezen, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.

Melis Sezen’in makyajsız paylaşımı dikkat çekti

İlk olarak Bali'ye giden Melis Sezen, tatilden bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Melis Sezen’in makyajsız paylaşımı dikkat çekti

Bali tatili sonrası yurda dönen Melis Sezen tatiline Türkiye'de devam etti.

Melis Sezen’in makyajsız paylaşımı dikkat çekti

Melis Sezen, şimdi ise makyajsız bir fotoğrafını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Melis Sezen’in makyajsız paylaşımı dikkat çekti

Melis Sezen Instagram sayfasından yaptığı paylaşımına ise, "Bi kot, bir beyaz atlet ise başka hiç bir şeye ihtiyaç yok demektir" notunu düştü.

Melis Sezen’in makyajsız paylaşımı dikkat çekti

İşte Melis Sezen'in makyajsız paylaşımı

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