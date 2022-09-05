  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Nilsu Berfin Aktaş'a büyük şok! Eşi tutuklandı

Nilsu Berfin Aktaş'a büyük şok! Eşi tutuklandı

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik, sahte kimlik ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Nilsu Berfin Aktaş hayatının şokunu yaşadı. İşte detaylar...

05.09.2022, 16:03 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022, 16:03

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş zor günler geçiriyor.

Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşi tutuklandı

Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik tutuklandı.

Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşi tutuklandı

Serdar Sertçelik'in suçu, sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışmak...

Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşi tutuklandı

İddiaya göre; Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşi tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Enn Magazin'de yer alan bilgiye göre ise; sahte kimlikle yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Serdar Sertçelik, Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi.

Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşi tutuklandı

Sertçelik'in daha önce de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA