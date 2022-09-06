  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu

Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, her hareketiyle adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Şimdilerde yeni projesi için hazırlık içerisinde olan İynemli, rolü için imaj değişikliğine gitti.

06.09.2022, 12:58 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022, 12:58

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından sıkça bahsettiren Aras Bulut İynemli, sosyal medyanın en çok merak edilen ünlü isimleri arasında.

Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı gündem oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal ile uzun süreden beri aşk yaşıyor.

Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı gündem oldu

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'yi Instagram'da 10 milyondan fazla kişi takip ediyor.

Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı gündem oldu

İynemli, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir dizi de yer alacak.

Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı gündem oldu

Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatan Aras Bulut İynemli, reklam filminde yeni imajını şapkayla gizledi.

Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı gündem oldu

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ATATÜRK ROLÜ İÇİN DEĞİŞTİRDİĞİ İMAJI...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA