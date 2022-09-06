Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı gündem oldu

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından sıkça bahsettiren Aras Bulut İynemli, sosyal medyanın en çok merak edilen ünlü isimleri arasında.
Yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından sıkça bahsettiren Aras Bulut İynemli, sosyal medyanın en çok merak edilen ünlü isimleri arasında.
Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal ile uzun süreden beri aşk yaşıyor.
Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'yi Instagram'da 10 milyondan fazla kişi takip ediyor.
İynemli, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir dizi de yer alacak.
Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatan Aras Bulut İynemli, reklam filminde yeni imajını şapkayla gizledi.
İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ATATÜRK ROLÜ İÇİN DEĞİŞTİRDİĞİ İMAJI...