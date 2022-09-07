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Haberler Magazin Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete tek celsede boşandı

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete tek celsede boşandı

Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, 2013 yılında nikah masasına oturduğu Güçlü Mete ile evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Ünlü çift, 19 yıllık birlikteliklerini tek celsede bitirdi.

07.09.2022, 12:17

Ebru Cündübeyoğlu 10 Eylül 1974 tarihinde Almanya'nın Heilbronn şehrinde dünyaya geldi. Ebru Cündübeyoğlu, 1993 tarihinde annesi gibi Türkiye'nin 4. güzeli oldu.

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete tek celsede boşandı

1997 senesine kadar farklı televizyonlarda sunuculuk yaptı. 1997 senesinde oyunculuk alanında da olmak istedi ve bu alana doğru gitti.

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete tek celsede boşandı

Deli Yürek adındaki dizide Ayşegül karakteri ile bir avukatı canlandırdı.1999 tarihinde Dizi oyunculuğunun yanına tiyatroyu da ekledi.

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete tek celsede boşandı

Koçum Benim dizisinde Türk sinemasının önemli oyuncularından Tarık Akan ile beraber yer aldı.

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete tek celsede boşandı

Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ekranlarda boy göstermişti.

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete tek celsede boşandı

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, 2003 yılında Güçlü Mete ile dünyaevine girmişti. 19 yıldır evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, yollarını ayırmaya karar verdi.

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete tek celsede boşandı

İkilinin boşanma davası dün Büyükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duru adında bir kızları olan Cündübeyoğlu ile Mete, anlaşmalı olarak boşandı.

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