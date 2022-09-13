Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden yeni kare!

Son olarak final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde kamera karşısına geçen Aslıhan Gürbüz ile meslektaşı İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz ay Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü.
Son olarak final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde kamera karşısına geçen Aslıhan Gürbüz ile meslektaşı İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz ay Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü.
Bunun üzerine ikili hakkında 'aşk' haberleri çıkmıştı. Doğa aşığı olan oyuncular, birçok meslektaşı Güney sahillerine inerken, Karadeniz'in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etmiş ve huzurlu bir tatilin tadını çıkarmıştı.
Hacıoğlu, Gürbüz'le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti. İsmail Hacıoğlu-Aslıhan Gürbüz çiftinden geçtiğimiz haftalarda ilk paylaşım gelmişti.
Hacıoğlu, Gürbüz ile fotoğrafını "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" notuyla paylaşmıştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelen paylaşıma Nur Fettahoğlu da kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, arkadaşlarının fotoğrafına "Severim sizi" yorumunu yapmıştı.
Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Aslıhan Gürbüz de aynı kareyi Instagram hesabının hikayeler kısmından siyah kalp emojisiyle paylaşmıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden Hacıoğlu ve Gürbüz'den yeni fotoğraflar geldi.
İsmail Hacıoğlu, sevgilisi ile verdiği pozu, "Sensedim..." notuyla Instagram'dan yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.
Aslıhan Gürbüz de İsmail Hacıoğlu ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. 39 yaşındaki ünlü isim paylaşımına; "Hacı naptın doblo yu sattın mı?" notunu düştü.
Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan yakışıklı oyuncu ise "Sorma hacım ya" yorumunu yaptı. İkili arasındaki bu sözler dikkat çekerken; Çiftin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.