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Haberler Magazin Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden yeni kare!

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden yeni kare!

Oyuncu Aslıhan Gürbüz ile bir süredir birlikte olan meslektaşı İsmail Hacıoğlu sosyal medyadan romantik karelerini takipçileriyle paylaştı. O paylaşıma Aslıhan Gürbüz'ün komik yorumu damga vurdu.

13.09.2022, 16:50 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022, 16:52

Son olarak final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde kamera karşısına geçen Aslıhan Gürbüz ile meslektaşı İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz ay Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden yeni kare!

Bunun üzerine ikili hakkında 'aşk' haberleri çıkmıştı. Doğa aşığı olan oyuncular, birçok meslektaşı Güney sahillerine inerken, Karadeniz'in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etmiş ve huzurlu bir tatilin tadını çıkarmıştı.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden yeni kare!

Hacıoğlu, Gürbüz'le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti. İsmail Hacıoğlu-Aslıhan Gürbüz çiftinden geçtiğimiz haftalarda ilk paylaşım gelmişti.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden yeni kare!

Hacıoğlu, Gürbüz ile fotoğrafını "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" notuyla paylaşmıştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelen paylaşıma Nur Fettahoğlu da kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, arkadaşlarının fotoğrafına "Severim sizi" yorumunu yapmıştı.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden yeni kare!

Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Aslıhan Gürbüz de aynı kareyi Instagram hesabının hikayeler kısmından siyah kalp emojisiyle paylaşmıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden Hacıoğlu ve Gürbüz'den yeni fotoğraflar geldi.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden yeni kare!

İsmail Hacıoğlu, sevgilisi ile verdiği pozu, "Sensedim..." notuyla Instagram'dan yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden yeni kare!

Aslıhan Gürbüz de İsmail Hacıoğlu ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. 39 yaşındaki ünlü isim paylaşımına; "Hacı naptın doblo yu sattın mı?" notunu düştü.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden yeni kare!

Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan yakışıklı oyuncu ise "Sorma hacım ya" yorumunu yaptı. İkili arasındaki bu sözler dikkat çekerken; Çiftin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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