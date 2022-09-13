Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden yeni kare!

Hacıoğlu, Gürbüz ile fotoğrafını "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" notuyla paylaşmıştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelen paylaşıma Nur Fettahoğlu da kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, arkadaşlarının fotoğrafına "Severim sizi" yorumunu yapmıştı.