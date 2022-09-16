Demet Özdemir ayna pozlarıyla mest etti

Geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanlan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girmişti. Rötarlı olarak evlenen çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katılmıştı.
Geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanlan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girmişti. Rötarlı olarak evlenen çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katılmıştı.
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikteliğini geçen haftalarda nikâh masasına taşıyan oyuncu Demet Özdemir, gelinlikleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
YORUMLARA BAZEN ÜZÜLÜYORUM
Demet Özdemir sosyal medyadaki yorumların kendisini etkilediğini de söyledi. Özdemir şu ifadeleri kullanmıştı:
"Başlarda çok sinirleniyordum, nihayet başa çıkmayı öğrendim. Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan kırıcı yorumlar bir tarafa, görüp okuyacağımızı bile bile insanların bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Nihayetinde herkes kendini yansıtıyor. Yansıyanlar üzücü."
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özdemir geçen gün yayınladığı pozlarıyla çok konuşulmuştu.
Özdemir, siyah elbisesiyle takipçilerini büyülemişti.
Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu son olarak ayna pozlarıyla mest etti.
Demet Özdemir'in ayna pozları ise beğeni yağmuruna tutuldu.
Özdemir, geçtiğimiz günlerde Budapeşte pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Demet Özdemir'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağmıştı.