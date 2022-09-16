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Haberler Magazin Demet Özdemir ayna pozlarıyla mest etti

Demet Özdemir ayna pozlarıyla mest etti

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir geçtiğimiz haftalarda Sarıyer'deki bir otelde görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Yılın düğünü magazin gündeminde günlerce konuşuldu. Demet Özdemir'in tercih ettiği gelinlikler ise sosyal medyaya damga vurdu. Çiçeği burnunda gelin son olarak sosyal medya hesabından ayna pozlarını paylaştı. Özdemir güzelliğiyle adeta mest etti.

16.09.2022, 17:01 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022, 17:04

Geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanlan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girmişti. Rötarlı olarak evlenen çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katılmıştı.

Demet Özdemir ayna pozlarıyla mest etti

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikteliğini geçen haftalarda nikâh masasına taşıyan oyuncu Demet Özdemir, gelinlikleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Demet Özdemir ayna pozlarıyla mest etti

YORUMLARA BAZEN ÜZÜLÜYORUM

Demet Özdemir sosyal medyadaki yorumların kendisini etkilediğini de söyledi. Özdemir şu ifadeleri kullanmıştı:

Demet Özdemir ayna pozlarıyla mest etti

"Başlarda çok sinirleniyordum, nihayet başa çıkmayı öğrendim. Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan kırıcı yorumlar bir tarafa, görüp okuyacağımızı bile bile insanların bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Nihayetinde herkes kendini yansıtıyor. Yansıyanlar üzücü."

Demet Özdemir ayna pozlarıyla mest etti

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özdemir geçen gün yayınladığı pozlarıyla çok konuşulmuştu.

Demet Özdemir ayna pozlarıyla mest etti

Özdemir, siyah elbisesiyle takipçilerini büyülemişti.

Demet Özdemir ayna pozlarıyla mest etti

Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu son olarak ayna pozlarıyla mest etti.

Demet Özdemir ayna pozlarıyla mest etti

Demet Özdemir'in ayna pozları ise beğeni yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir ayna pozlarıyla mest etti

Özdemir, geçtiğimiz günlerde Budapeşte pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Demet Özdemir'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağmıştı.

Demet Özdemir ayna pozlarıyla mest etti

Güzel oyuncu spor tarzıyla da sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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