’Duy Beni’nin Ceyda’sı Sena Gençtürk: Dizide gerçek hayatı gösteriyoruz

Birden artan popülarite sana nasıl yansıdı? Herkes tarafından tanınıp sevilmek sana nasıl hissettirdi?
Bana çok güzel şeyler hissettirdi. Karşılıksız bir sevgi hissediyorum onlardan, çok tatlılar. Garip de hissettirdi açıkçası. '3 ay önce böyle bir şey yoktu birden nasıl oldu' gibi. Demek ki yaptığımız işi gerçekten iyi yapıyoruz diye düşündüm. İnsanlar bizi seviyor ve biz de o enerjiyi seyirciye veriyoruz.
İlk 'ben artık tanınıyorum' dediğin an nasıldı?
Bu diziden sonra keşfettim. Bekir'le sahnelerimiz çok tutuldu sosyal medyada görüyordum sürekli CeyBek hashtagini. O şekilde fark ettim.
En iyi anlaştığın kişi kim sette peki? Set içerisinde kendi aranızda sıkça yaptığınız bir şaka var mı?
Dilara kesinlikle. Ece karakterine hayat veren arkadaşım. Benim için yeri çok ayrıdır. Çok saçmalıyoruz bazen. İbrahim çok yakın arkadaşımdır. Onunla sürekli İngilizce konuşuyoruz. En çok onunla şakalaşırız. Çok komik ve doğal birisi gerçekten.