’Duy Beni’nin Ceyda’sı Sena Gençtürk: Dizide gerçek hayatı gösteriyoruz

Dizide canlandırdığın karakter Ceyda'yı bize biraz tanıtır mısın? Kendinle ortak bulduğun noktaları var mı?

Ceyda karakterini çok benimsedim. Aslında olduğum karakterin çok zıttı bir karakter Ceyda. Ama yumuşak bir tarafı da var. Korkusuz ve lafını esirgemeyen bir kız. Çok da renkli bir karakter aslında yumuşak bir kalbi de var içinde görebiliyoruz onu. Çok eğleniyorum Ceyda ile ben.

"İZLEDİĞİMDE 'BU BEN DEĞİLİM' DEDİM

Peki, kendini birden ekran karşısında buldun. Kendini ilk izlediğinde tepkin ne oldu? Çevrenden nasıl tepkiler geldi?

Çok garip hissettim. İzlediğimde 'bu ben değilim ya' diye düşündüm. Çok farklıydı ve bunu yapabildiğimi gördüm. Çok da keyif aldım. Arkadaşlarımdan ve çevremden de olumlu yorumlar geldi.