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İbrahim Çelikkol gönlünü bakın kime kaptırdı

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Hakan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, beş yıllık eşi Mihre Mutlu ile geçtiğimiz Haziran ayında tek celsede boşanmıştı. Yakın arkadaşı Birce Akalay ile çokça anılan İbrahim Çelikkol yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü ismin gönlünü bakın kime kaptırdı!

19.09.2022, 15:14 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022, 15:44

Herkes İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay ile aşk yaşadığını düşünse de, işin aslı bambaşka çıktı.

İbrahim Çelikkol gönlünü bakın kime kaptırdı

Hürriyet'in haberine göre; Herkes İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay ile aşk yaşadığını düşünse de, işin aslı bambaşka çıktı.

İbrahim Çelikkol gönlünü bakın kime kaptırdı

Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte.

İbrahim Çelikkol gönlünü bakın kime kaptırdı

İkisinin ortak arkadaşı, Simurg Inn'in sahibi Dilara Karabay'ın mekânında tanışan çift, yaklaşık 1 aydır birlikteymiş.

İbrahim Çelikkol gönlünü bakın kime kaptırdı

Sosyetenin sevilen isimlerinden olan Natali Yarcan, ünlü bir Yemek kitapları yazarı ve TV programcısı.

İbrahim Çelikkol gönlünü bakın kime kaptırdı

Birkaç yıl önce eşinden boşanan Yarcan'ın bir çocuğu var.

İbrahim Çelikkol gönlünü bakın kime kaptırdı

Hayat görüşleri ve tarzları birbirleriyle uyuşan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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