İbrahim Çelikkol gönlünü bakın kime kaptırdı

Herkes İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay ile aşk yaşadığını düşünse de, işin aslı bambaşka çıktı.
Herkes İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay ile aşk yaşadığını düşünse de, işin aslı bambaşka çıktı.
Hürriyet'in haberine göre; Herkes İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay ile aşk yaşadığını düşünse de, işin aslı bambaşka çıktı.
Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte.
İkisinin ortak arkadaşı, Simurg Inn'in sahibi Dilara Karabay'ın mekânında tanışan çift, yaklaşık 1 aydır birlikteymiş.
Sosyetenin sevilen isimlerinden olan Natali Yarcan, ünlü bir Yemek kitapları yazarı ve TV programcısı.
Birkaç yıl önce eşinden boşanan Yarcan'ın bir çocuğu var.
Hayat görüşleri ve tarzları birbirleriyle uyuşan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.