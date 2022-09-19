Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’den kötü haber!

CEVAPSIZ BIRAKTI

Umut Evirgen, ardından Asmalımescit'te arkadaşları ile vakit geçirmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde araçlarını park ettikleri yerden almaya gelen Evirgen, "Serenay Hanım ile ayrıldığınız dedikoduları çıktı. Var mı böyle bir şey, ayrıldınız mı?" sorusuna "Arkadaşlar iyi geceler" diyerek ayrılık sorusunu cevapsız bırakmıştı.