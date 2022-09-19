Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’den kötü haber!

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili; "Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.
Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili; "Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.
Sarıkaya, rol aldığı müzikalden sonra soluğu Evirgen'in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen'i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 29 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.
İTİRAF GELDİ!
Aşk iddialarıyla ilgili ilk açıklama Evirgen'den gelmişti. Kasım 2021'de basın mensuplarının, "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" itirafında bulunmuştu.
EVDEN BERABER ÇIKTILAR
Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz aylarda Sarıkaya'nın Etiler'de bulunan evinden çıkarken görüntülenmişti. İkili, kapıda basın mensuplarının beklediğini görünce çareyi farklı arabalara binmekte bulmuştu.
Serenay Sarıkaya kendi arabasına arka kapıdan binerken, Evirgen ise ön kapıda duran arabasına tek binmişti. Basın mensuplarının hiçbir sorusuna cevap vermeyen çift, farklı yollara sapıp gözden kaybolmuşlardı.
CEVAPSIZ BIRAKTI
Umut Evirgen, ardından Asmalımescit'te arkadaşları ile vakit geçirmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde araçlarını park ettikleri yerden almaya gelen Evirgen, "Serenay Hanım ile ayrıldığınız dedikoduları çıktı. Var mı böyle bir şey, ayrıldınız mı?" sorusuna "Arkadaşlar iyi geceler" diyerek ayrılık sorusunu cevapsız bırakmıştı.
"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN BİR TANEM"
Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, sonunda aşklarını sosyal medyaya taşımıştı. Evirgen, 30'uncu yaşına giren sevgilisinin doğum günü için Instagram hesabından bir paylaşım yapmıştı.
Serenay Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, gönderisine "Doğum günün kutlu olsun bir tanem" notunu düşerek kalp emojisi de koymayı ihmal etmemişti.
SERENAY OYNADI, UMUT İZLEDİ
Yaz başı Yunanistan'ın Kiklad Adaları'ndaki Naousa bölgesinde tatil yapan Sarıkaya ile Evirgen'in bir mekanda eğlendikleri anlar sosyal medyada gündem olmutu. Serenay Sarıkaya, elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans etmişti. Umut Evirgen ise oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izlemişti.
Yunan müzikleri eşliğinde kıvrak hareketlerini sergileyen güzel oyuncuya, mekandaki diğer müşteriler de eşlik etmişti. Ünlü çiftin o anları sosyal medyada paylaşılmıştı.
"YORULDUK, YÜRÜTEMEDİK"
Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayan ünlü çiftten kötü haber geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; güzel oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le yollarını ayırdı. Serenay Sarıkaya'nin, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenildi.