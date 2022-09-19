  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den kötü haber!

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den kötü haber!

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansıyan, ilişkileri bir dargın bir barışık olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen ile ayrılık kararı aldığı iddia edildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

19.09.2022, 17:02 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022, 17:04

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili; "Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’den kötü haber!

Sarıkaya, rol aldığı müzikalden sonra soluğu Evirgen'in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen'i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 29 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’den kötü haber!

İTİRAF GELDİ!

Aşk iddialarıyla ilgili ilk açıklama Evirgen'den gelmişti. Kasım 2021'de basın mensuplarının, "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" itirafında bulunmuştu.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’den kötü haber!

EVDEN BERABER ÇIKTILAR

Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz aylarda Sarıkaya'nın Etiler'de bulunan evinden çıkarken görüntülenmişti. İkili, kapıda basın mensuplarının beklediğini görünce çareyi farklı arabalara binmekte bulmuştu.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’den kötü haber!

Serenay Sarıkaya kendi arabasına arka kapıdan binerken, Evirgen ise ön kapıda duran arabasına tek binmişti. Basın mensuplarının hiçbir sorusuna cevap vermeyen çift, farklı yollara sapıp gözden kaybolmuşlardı.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’den kötü haber!

CEVAPSIZ BIRAKTI

Umut Evirgen, ardından Asmalımescit'te arkadaşları ile vakit geçirmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde araçlarını park ettikleri yerden almaya gelen Evirgen, "Serenay Hanım ile ayrıldığınız dedikoduları çıktı. Var mı böyle bir şey, ayrıldınız mı?" sorusuna "Arkadaşlar iyi geceler" diyerek ayrılık sorusunu cevapsız bırakmıştı.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’den kötü haber!

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN BİR TANEM"

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, sonunda aşklarını sosyal medyaya taşımıştı. Evirgen, 30'uncu yaşına giren sevgilisinin doğum günü için Instagram hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Serenay Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, gönderisine "Doğum günün kutlu olsun bir tanem" notunu düşerek kalp emojisi de koymayı ihmal etmemişti.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’den kötü haber!

SERENAY OYNADI, UMUT İZLEDİ

Yaz başı Yunanistan'ın Kiklad Adaları'ndaki Naousa bölgesinde tatil yapan Sarıkaya ile Evirgen'in bir mekanda eğlendikleri anlar sosyal medyada gündem olmutu. Serenay Sarıkaya, elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans etmişti. Umut Evirgen ise oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izlemişti.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’den kötü haber!

Yunan müzikleri eşliğinde kıvrak hareketlerini sergileyen güzel oyuncuya, mekandaki diğer müşteriler de eşlik etmişti. Ünlü çiftin o anları sosyal medyada paylaşılmıştı.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’den kötü haber!

"YORULDUK, YÜRÜTEMEDİK"

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayan ünlü çiftten kötü haber geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; güzel oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le yollarını ayırdı. Serenay Sarıkaya'nin, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA