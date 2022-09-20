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Haberler Magazin İsmail Hacıoğlu sevgilisi Aslıhan Gürbüz'ü paylaşmaya doyamıyor

İsmail Hacıoğlu sevgilisi Aslıhan Gürbüz'ü paylaşmaya doyamıyor

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu'na kaptırmıştı. Doludizgin aşkları devam eden çiftten İsmail Hacıoğlu sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile olan pozunu 'Güzelliğim' diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

20.09.2022, 12:34 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022, 12:35

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile meslektaşı Aslıhan Gürbüz, Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü. Bunun üzerine ikili hakkında 'aşk' haberleri çıkmıştı.

İsmail Hacıoğlu sevgilisi Aslıhan Gürbüz’ü paylaşmaya doyamıyor

Doğa aşığı olan oyuncular, birçok meslektaşı Güney sahillerine inerken, Karadeniz'in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etmiş ve huzurlu bir tatilin tadını çıkarmıştı. Hacıoğlu, Gürbüz'le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti.

İsmail Hacıoğlu sevgilisi Aslıhan Gürbüz’ü paylaşmaya doyamıyor

AŞK BÖYLE BELGELENDİ!

İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. 36 yaşındaki oyuncu, dört aydır birlikte olduğu, kendisinden üç yaş büyük meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile ilk kez Çeşme'de objektiflere yansımıştı.

İsmail Hacıoğlu sevgilisi Aslıhan Gürbüz’ü paylaşmaya doyamıyor

Gözlerden uzak aşklarını yaşamayı tercih eden yeni sevgililer, akşam yemeğinde kendilerine eşlik eden Selim Bayrak ve sevgilisi Emel Karaköse, patlayan flaşlar karşısında ne yapacaklarını şaşırmıştı. Basın mensuplarına "İyi akşamlar" diyen Hacıoğlu ve Gürbüz, araçlarına binerek oradan uzaklaşmışlardı.

İsmail Hacıoğlu sevgilisi Aslıhan Gürbüz’ü paylaşmaya doyamıyor

"SENSEDİM"

Mutlu birliktelikleri devam eden Hacıoğlu ve Gürbüz'den yeni fotoğraflar geçtiğimiz hafta gelmişti. İsmail Hacıoğlu, sevgilisi ile verdiği pozu, "Sensedim..." notuyla Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü oyuncu, gönderisine kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmemişti.

İsmail Hacıoğlu sevgilisi Aslıhan Gürbüz’ü paylaşmaya doyamıyor

YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Aslıhan Gürbüz de İsmail Hacıoğlu ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı. 39 yaşındaki ünlü isim paylaşımına; "Hacı naptın doblo yu sattın mı?" notunu düşmüştü. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan yakışıklı oyuncu ise "Sorma hacım ya" yorumunu yaptı. İkili arasındaki bu sözler dikkat çekerken; Çiftin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

İsmail Hacıoğlu sevgilisi Aslıhan Gürbüz’ü paylaşmaya doyamıyor

PAYLAŞMAYA DOYAMIYOR

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de romantik paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Hacıoğlu, Gürbüz ile yeni bir karesini paylaştı. Yakışıklı oyuncu, yayınladığı fotoğrafa; "Güzelliğim" notunu düştü.

İsmail Hacıoğlu sevgilisi Aslıhan Gürbüz’ü paylaşmaya doyamıyor

Aslıhan Gürbüz de sevgilisine kalp emojisiyle karşılık verdi.

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