İsmail Hacıoğlu sevgilisi Aslıhan Gürbüz’ü paylaşmaya doyamıyor

YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Aslıhan Gürbüz de İsmail Hacıoğlu ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı. 39 yaşındaki ünlü isim paylaşımına; "Hacı naptın doblo yu sattın mı?" notunu düşmüştü. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan yakışıklı oyuncu ise "Sorma hacım ya" yorumunu yaptı. İkili arasındaki bu sözler dikkat çekerken; Çiftin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.