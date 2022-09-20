İsmail Hacıoğlu sevgilisi Aslıhan Gürbüz’ü paylaşmaya doyamıyor

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile meslektaşı Aslıhan Gürbüz, Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü. Bunun üzerine ikili hakkında 'aşk' haberleri çıkmıştı.
Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile meslektaşı Aslıhan Gürbüz, Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü. Bunun üzerine ikili hakkında 'aşk' haberleri çıkmıştı.
Doğa aşığı olan oyuncular, birçok meslektaşı Güney sahillerine inerken, Karadeniz'in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etmiş ve huzurlu bir tatilin tadını çıkarmıştı. Hacıoğlu, Gürbüz'le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti.
AŞK BÖYLE BELGELENDİ!
İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. 36 yaşındaki oyuncu, dört aydır birlikte olduğu, kendisinden üç yaş büyük meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile ilk kez Çeşme'de objektiflere yansımıştı.
Gözlerden uzak aşklarını yaşamayı tercih eden yeni sevgililer, akşam yemeğinde kendilerine eşlik eden Selim Bayrak ve sevgilisi Emel Karaköse, patlayan flaşlar karşısında ne yapacaklarını şaşırmıştı. Basın mensuplarına "İyi akşamlar" diyen Hacıoğlu ve Gürbüz, araçlarına binerek oradan uzaklaşmışlardı.
"SENSEDİM"
Mutlu birliktelikleri devam eden Hacıoğlu ve Gürbüz'den yeni fotoğraflar geçtiğimiz hafta gelmişti. İsmail Hacıoğlu, sevgilisi ile verdiği pozu, "Sensedim..." notuyla Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü oyuncu, gönderisine kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmemişti.
YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Aslıhan Gürbüz de İsmail Hacıoğlu ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı. 39 yaşındaki ünlü isim paylaşımına; "Hacı naptın doblo yu sattın mı?" notunu düşmüştü. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan yakışıklı oyuncu ise "Sorma hacım ya" yorumunu yaptı. İkili arasındaki bu sözler dikkat çekerken; Çiftin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.
PAYLAŞMAYA DOYAMIYOR
Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de romantik paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Hacıoğlu, Gürbüz ile yeni bir karesini paylaştı. Yakışıklı oyuncu, yayınladığı fotoğrafa; "Güzelliğim" notunu düştü.
Aslıhan Gürbüz de sevgilisine kalp emojisiyle karşılık verdi.