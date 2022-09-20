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Haberler Magazin Kızı ile birlikte kaza geçirmişti! İşte Acun Ilıcalı'nın son sağlık durumu...

Kızı ile birlikte kaza geçirmişti! İşte Acun Ilıcalı'nın son sağlık durumu...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Sarıyer'de motosikleti kazası geçirdi. Yanında kızı Banu Ilıcalı Ceyhun'un da olduğu öğrenilen ünlü televizyoncunun kolu kırıldı, kızı ise hafif bir şekilde yaralandı. Son olarak, Acun Ilıcalı'nın ameliyata alınacağı belirtildi.

20.09.2022, 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022, 09:57

Saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı.

Kızı ile birlikte kaza geçirmişti! İşte Acun Ilıcalı’nın son sağlık durumu...

Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kızı ile birlikte kaza geçirmişti! İşte Acun Ilıcalı’nın son sağlık durumu...

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Kızı ile birlikte kaza geçirmişti! İşte Acun Ilıcalı’nın son sağlık durumu...

Kolu kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcının son durumuyla ilgili açıklama Hull City kulübünün resmi hesabından yapıldı.

Kızı ile birlikte kaza geçirmişti! İşte Acun Ilıcalı’nın son sağlık durumu...

Ilıcalı'nın ameliyat edileceğinin belirtildiği açıklamada, "Kazada kolunda kırık olan başkanımız Acun Ilıcalı, salı günü ameliyat olacak. Acun'a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kızı ile birlikte kaza geçirmişti! İşte Acun Ilıcalı’nın son sağlık durumu...

Öte yandan, kaza haberini alan Acun Ilıcalı'nın yakınları hastaneye akın etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.

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