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Haberler Magazin Seray Sever babasının doğum gününü unutmadı

Seray Sever babasının doğum gününü unutmadı

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, geçtiğimiz yıl Mart ayında ikiz kızlarını kucağına almak için gün sayarken babası hayatını kaybetmişti. Bu haberle adeta yıkılan ünlü isim, son sosyal medya paylaşımıyla herkesi duygulandırdı. Babasının doğum gününü unutmayan Sever, "Canım yanıyor!" dedi.

20.09.2022, 11:53 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022, 11:54

Ünlü oyuncu Seray Sever'in babası Eral Sever, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Seray Sever babasının doğum gününü unutmadı

Hastaneye kaldırılan Eral Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Mart'ta hayatını kaybetti.

Seray Sever babasının doğum gününü unutmadı

İkizlerine hamile olan Seray Sever babasının ölümüyle sarsıldı.

Seray Sever babasının doğum gününü unutmadı

Yaşadığı zor günleri geride bırakmaya çalışan ünlü oyuncu bugün babasının doğum gününü duygusal sözlerle andı.

Seray Sever babasının doğum gününü unutmadı

"CANIM YANIYOR SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Sever yaptığı paylaşımda, "En kıymetlim büyük aşkım babişkom, bugün senin doğum günün ve torunlarının 5'inci ayı. Öyle çok isterdim ki onları görmeni, kıcağına almanı…

Seray Sever babasının doğum gününü unutmadı

Senin gibi muhteşem bir dedeyi tanımalarını şevkatini hissetmelerini… Canım yanıyor, seni çok özlüyorum. Tarifi imkansız bir eksiklik ve boşluk her yanımda…

Seray Sever babasının doğum gününü unutmadı

Huzur içinde yat. Bizi izlediğini biliyorum. Sen benim en kıymetlimsin"

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