Seray Sever babasının doğum gününü unutmadı

"CANIM YANIYOR SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Sever yaptığı paylaşımda, "En kıymetlim büyük aşkım babişkom, bugün senin doğum günün ve torunlarının 5'inci ayı. Öyle çok isterdim ki onları görmeni, kıcağına almanı…