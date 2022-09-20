Seray Sever babasının doğum gününü unutmadı

Ünlü oyuncu Seray Sever'in babası Eral Sever, bir süre önce koronavirüse yakalandı.
Ünlü oyuncu Seray Sever'in babası Eral Sever, bir süre önce koronavirüse yakalandı.
Hastaneye kaldırılan Eral Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Mart'ta hayatını kaybetti.
İkizlerine hamile olan Seray Sever babasının ölümüyle sarsıldı.
Yaşadığı zor günleri geride bırakmaya çalışan ünlü oyuncu bugün babasının doğum gününü duygusal sözlerle andı.
"CANIM YANIYOR SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM"
Sever yaptığı paylaşımda, "En kıymetlim büyük aşkım babişkom, bugün senin doğum günün ve torunlarının 5'inci ayı. Öyle çok isterdim ki onları görmeni, kıcağına almanı…
Senin gibi muhteşem bir dedeyi tanımalarını şevkatini hissetmelerini… Canım yanıyor, seni çok özlüyorum. Tarifi imkansız bir eksiklik ve boşluk her yanımda…
Huzur içinde yat. Bizi izlediğini biliyorum. Sen benim en kıymetlimsin"