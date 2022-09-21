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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil: Çok aşıktım bir eşime

Mehmet Ali Erbil: Çok aşıktım bir eşime

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir televizyon programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili çok samimi açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil'in hep çok eşli olduğunu söylerken, aldatma itirafıyla da dikkat çekti.

21.09.2022, 16:34 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022, 16:34

Uzun zaman sağlık problemleri yüzünden zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, şimdilerde sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Mehmet Ali Erbil: Çok aşıktım bir eşime

Geçtiğimiz hafta TikTok hesabı açması ve takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi sosyal medyada çok konuşulan Erbil önceki akşam ulusal bir kanalda yayınlanan programa katıldı.

Mehmet Ali Erbil: Çok aşıktım bir eşime

Evliliklerinde çok hata yaptığını belirten ünlü komedyen, hep çok eşli olduğunu söyledi.

Mehmet Ali Erbil: Çok aşıktım bir eşime

Erbil, "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım. Bu yedekleme dürtüsü bence" diyerek şaşkınlık yarattı.

Mehmet Ali Erbil: Çok aşıktım bir eşime

"İlk eşime çok aşık oldum, 20'li yaşlardaydım ve iç güveysi gittim" diyen Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nişanlıydık, rahmetli babası hakimdi, ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk. Çok aşıktım, o da benimle bir oyuncak gibi oynardı.

Mehmet Ali Erbil: Çok aşıktım bir eşime

Hep çok eşliydim. Evliliklerimde hatalar yaptım. Keşke yapmasaydım dediğim oldu. Çok aşıktım bir eşime. Gece rüyamda ayrıldığımızı görürdüm, kalkar ağlardım. Sonra öğlen gider aldatırdım.

Mehmet Ali Erbil: Çok aşıktım bir eşime

Anne baba sevgisi hiç görmedim gibi bir şey. Bu yedekleme dürtüsü bence. Kendi kendime çözdüm bunu. Sedef'le evliyken son eşime aşık oldum.

Mehmet Ali Erbil: Çok aşıktım bir eşime

Ona çok haksızlık ettim. Başıma ne geldiyse onun yüzünden. Melek yüzünden. Öyle bir karakteri yok. Şimdi evli, o yüzden konuşmak istemiyorum. Ona çok haksızlık ettim. Son eşimle de aynı şeyler başıma geldi. Onunla da aldatma yüzünden boşandık."

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