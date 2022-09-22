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Haberler Magazin Avatar Atakan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Avatar Atakan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Survivor yarışmasıyla adını daha da geniş kitlelere duyuran 'Avatar Atakan' olarak bilinen sporcu Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez baba olacağının müjdesini vermişti. Ünlü sporcu şimdi ise bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

22.09.2022, 09:24 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022, 09:24

Survivor yarışması ile tanınan Çağan Atakan Arslan, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

Avatar Atakan’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Serap Korkmaz ile evli olan bir oğlu da bulunan Çağan Atakan Arslan geçtiğimiz haftalarda yaptığı sosyal medya paylaşımında, ikinci kez baba olacağının müjdesini vermişti.

Avatar Atakan’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü sporcu şimdi de bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Avatar Atakan’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Sosyal medyada balon patlatma etkinliği yaptıklarını gösteren bir video paylaşan çiftten Serap Korkmaz'a, yüzlerce tebrik yorumu geldi.

Avatar Atakan’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

SURVİVOR ATAKAN'IN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Ünlü ismin oğlunun ardından şimdi de bir kızı olacak.

Avatar Atakan’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Çağan Atakan Arslan kız babası olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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