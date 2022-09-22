Avatar Atakan’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Survivor yarışması ile tanınan Çağan Atakan Arslan, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.
Survivor yarışması ile tanınan Çağan Atakan Arslan, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.
Serap Korkmaz ile evli olan bir oğlu da bulunan Çağan Atakan Arslan geçtiğimiz haftalarda yaptığı sosyal medya paylaşımında, ikinci kez baba olacağının müjdesini vermişti.
Ünlü sporcu şimdi de bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
Sosyal medyada balon patlatma etkinliği yaptıklarını gösteren bir video paylaşan çiftten Serap Korkmaz'a, yüzlerce tebrik yorumu geldi.
SURVİVOR ATAKAN'IN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Ünlü ismin oğlunun ardından şimdi de bir kızı olacak.
Çağan Atakan Arslan kız babası olacak olmanın heyecanını yaşıyor.