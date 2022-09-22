Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz!

Üç yıl önce kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan ve bu evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, birkaç hafta önce hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.
Üç yıl önce kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan ve bu evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, birkaç hafta önce hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.
Konuyla ilgili açıklama yapmayan ünlü isim, yaptığı paylaşımla takipçilerinin endişelendirmişti. Sağlık sorunları nedeniyle sosyal medyadan uzak kaldığını açıklayan Kaya, "9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Kısa süre sonra toparlayan Hazal Kaya, yakın arkadaşı Selin Şekerci ile gittiği Melike Şahin konseri çıkışı objektiflere yansımıştı. Oyuncu, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı ve kız bebek beklediğini söylemişti.
İkinci kez anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, bu kez kızının adını duyurmuştu. Ünlü oyuncu, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Hazal Kaya, Instagram'dan yayınladığı gönderiye, "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" ifadelerini not düşmüştü.
31 yaşındaki Kaya, ayrıca, "İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha..." demişti. Takipçileri ise ünlü oyuncuya, "Tebrikler." mesajları yağdırmıştı.
Henüz kızının ikinci adını açıklamayan Hazal Kaya, dün akşam da bir lansmana katıldı. Tül detaylı lila mini bir elbise giymeyi tercih eden ünlü isim, elbisesini şeffaf stilettolarıyla kombin etti. Saçlarını açık bırakmayı tercih eden oyuncu, gecede çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Hazal Kaya'nın güzelliğine yorum yağarken; büyüyen karnı da dikkatlerden kaçmadı. Hamilelik heyecanı yaşayan güzel oyuncunun pozlarına; "Bebek göründü", "Çok güzelsiniz", "Maşllah" gibi yorumları yapıldı.