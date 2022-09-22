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Haberler Magazin Shakira ayrılık sonrası sessizliğini bozdu: Önüme bakmaktan başka çarem yok

Shakira ayrılık sonrası sessizliğini bozdu: Önüme bakmaktan başka çarem yok

Barcelona'nın ünlü futbolcusu Gerard Pique'nin dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatması sonrasında ikili yollarını ayırmıştı. Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ayrılık süreci hakkında ilk kez konuştu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, "Bununla ilgili konuşmak zor. Normal bir ayrılık yaşamadık çünkü." dedi.

22.09.2022, 16:19 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022, 16:20

Shakira, Pique için büyük fedakarlıklar yaptığını belirterek "Yaşadıklarımdan ilk kez bahsediyorum. Sessiz kaldım. Bununla ilgili konuşmak zor. Normal bir ayrılık yaşamadık çünkü. Sadece benim için değil, çocuklarım için de zordu.

Shakira ayrılık sonrası sessizliğini bozdu: Önüme bakmaktan başka çarem yok

Çocuklarımı bu durumdan korumay çalıştım. Çünkü onlar hayattaki en önemli varlıklarım. Okulda arkadaşlarından bir şey duyar, internette kötü habere rastlarlar ve bundan etkilenirler. Bazen bana yaşadıklarım kötü bir rüya gibi geliyor ve bir yerde uyanacağım.

Shakira ayrılık sonrası sessizliğini bozdu: Önüme bakmaktan başka çarem yok

Ancak hayır, bu gerçek. Muhtemelen hayatımın en karanlık dönemi. Pique futbol oynamak ve şampiyonluklar kazanmak istiyordu. Onu desteklemek zorundaydım. Sırf onun için, aşk için bu fedakarlığı yaptım. Birinin bunu yapması gerekiyordu. Kariyerimi ikinci plana attım onun için." dedi.

Shakira ayrılık sonrası sessizliğini bozdu: Önüme bakmaktan başka çarem yok

"YATAKTAN ÇIKMAK İSTEMEDİM"

Bir dergiye konuşan Shakira, evliliğinde yaşanan sorunların müzik kariyerini nasıl etkilediği sorusuna, "Müzik benim için bir hayat kurtarıcı. Parçalanmış halde hissettiğim günler oldu ve bu günlerden sadece müzik ile sıyrılabildim. İşin gözümü çok korkuttuğu günler oldu. Sadece çocuklarıma sarılıp, yataktan çıkmak istemediğim günler... Ancak ayağa kalkıp klip çekimine veya stüdyoya gitmek zorundaydım." dedi.

Shakira ayrılık sonrası sessizliğini bozdu: Önüme bakmaktan başka çarem yok

"ÇOCUKLARIM ÇOK ETKİLENİYOR!"

Gerard Pique ile olan evliliğinin dağılmasının kendisine nasıl hissettirdiği sorusunu yanıtlayan Shakira, "Evimin önünde 7/24 kampta olan bir paparazzi grubu var. Saklanabileceğim hiçbir yer yok. Çocuklarımla eve saklanmaktan başka çaremiz kalmıyor ve bu onları gerçekten kötü etkiliyor." sözlerini sarf etti.

Shakira ayrılık sonrası sessizliğini bozdu: Önüme bakmaktan başka çarem yok

"HER ŞEY KÖTÜ BİR RÜYA GİBİ GELİYOR"

Pique ile yaşadıklarının kötü bir rüya gibi hissettirdiği söyleyen Shakira, "Bazen tüm bu yaşananların kötü bir rüyadan ibaret olduğunu ve bir noktada uyanıp bu beladan kurtulacağımı düşünüyorum. Asıl canımı sıkan nokta, çocuklarımın babasıyla aramızdaki çok özel ve değerli sandığım ilişkinin medya tarafından nasıl istismar edildiği. Tüm bunların da babamın yoğun bakımda olduğu dönemde yaşanması ve birçok cephede mücadele etmek zorunda olmam beni çok yoruyor. Muhtemelen hayatımın en karanlık dönemini yaşıyorum." dedi.

Shakira ayrılık sonrası sessizliğini bozdu: Önüme bakmaktan başka çarem yok

Hayatındaki zorlu döneme ithafen konuşan Kolombiyalı şarkıcı, "Göğsümdeki hissettiğim bu büyük yükün hafiflemesini bekleyip önüme bakmaktan başka çarem yok." diyerek sözlerini noktaladı.

Shakira ayrılık sonrası sessizliğini bozdu: Önüme bakmaktan başka çarem yok

11 yıldır beraberliklerini sürdüren Gerard Pique - Shakira çifti, geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamışlardı.

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