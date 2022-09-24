Ayrılıkları kısa sürdü! İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan barıştı

Oyuncu Cansel Elçin, önceki gün doğum gününü eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve dostları ile birlikte bir mekanda kutladı. Doğum gününe katılanlar arasında Taner Rumeli, Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy ile İrem Helvacıoğluve sevgilisi Yolaç Özcanda vardı.
Oyuncu Cansel Elçin, önceki gün doğum gününü eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve dostları ile birlikte bir mekanda kutladı. Doğum gününe katılanlar arasında Taner Rumeli, Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy ile İrem Helvacıoğluve sevgilisi Yolaç Özcanda vardı.
Geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını ilan eden oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan çifti gece katılan isimler arasında yer aldı.
Barışma sonrası ilk kez yan yana görüntülenen ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Elçin'e yeni yaşında mutluluk dileyen Helvacıoğlu ve sevgilisi Yolaç Özcan, "Cansel'i çok severiz. O ve Zeynep hep mutlu olsun. Özel gününde birlikteydik çok güzel bir gece geçirdik" dedi.
Posta'nın haberine göre; Kendilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyen Helvacıoğlu, "Bazı anlaşmazlıklar vardı ve konuştuk. Bunları aşabileceğimize karar verip, birbirimize tekrardan şans verdik" dedi.
Gazetecilerin "Bu barışmanın ardından evlilik teklif etmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Özcan, "Bu yolda her zaman sürprizler olabilir" yanıtını vererek kafaları karıştırdı.