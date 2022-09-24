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Haberler Magazin Ayrılıkları kısa sürdü! İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan barıştı

Ayrılıkları kısa sürdü! İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan barıştı

Atv'nin sevilen dizileri 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Baş Belası'nda canlandırdığı karakterlerle izleyici karşısına çıkmış olan İrem Helvacıoğlu, Yolaç Özcan ile yollarını Temmuz ayında ayırmıştı. İkili ayrılığa fazla dayanamadı ve ilişkilerine bir şans daha verdi.

24.09.2022, 14:51 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022, 14:52

Oyuncu Cansel Elçin, önceki gün doğum gününü eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve dostları ile birlikte bir mekanda kutladı. Doğum gününe katılanlar arasında Taner Rumeli, Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy ile İrem Helvacıoğluve sevgilisi Yolaç Özcanda vardı.

Ayrılıkları kısa sürdü! İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan barıştı

Geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını ilan eden oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan çifti gece katılan isimler arasında yer aldı.

Ayrılıkları kısa sürdü! İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan barıştı

Barışma sonrası ilk kez yan yana görüntülenen ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ayrılıkları kısa sürdü! İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan barıştı

Elçin'e yeni yaşında mutluluk dileyen Helvacıoğlu ve sevgilisi Yolaç Özcan, "Cansel'i çok severiz. O ve Zeynep hep mutlu olsun. Özel gününde birlikteydik çok güzel bir gece geçirdik" dedi.

Ayrılıkları kısa sürdü! İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan barıştı

Posta'nın haberine göre; Kendilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyen Helvacıoğlu, "Bazı anlaşmazlıklar vardı ve konuştuk. Bunları aşabileceğimize karar verip, birbirimize tekrardan şans verdik" dedi.

Ayrılıkları kısa sürdü! İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan barıştı

Gazetecilerin "Bu barışmanın ardından evlilik teklif etmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Özcan, "Bu yolda her zaman sürprizler olabilir" yanıtını vererek kafaları karıştırdı.

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