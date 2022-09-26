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Haberler Magazin Amine Gülşe ikinci kez anne oldu

Amine Gülşe ikinci kez anne oldu

Ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Kızları Eda'yı evlendikten bir yıl sonra kucağına alan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Amine Gülşe ikinci kez anne oldu.

26.09.2022, 16:00 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022, 16:00

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti.

Amine Gülşe ikinci kez anne oldu

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe ikinci bebeklerine kavuştu.

Amine Gülşe ikinci kez anne oldu

Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift bugün ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Amine Gülşe ikinci kez anne oldu

Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe ile eşi Mesut Özil sosyal medya hesaplarından kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu.

Amine Gülşe ikinci kez anne oldu

Ela ismini koydukları bebeklerinin ilk karesini de paylaşmış olan Amine Gülşe ile Mesut Özil'e tebrik mesajları yağdı.

Amine Gülşe ikinci kez anne oldu

İşte Ela bebek...

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