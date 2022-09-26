Amine Gülşe ikinci kez anne oldu

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti.
Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti.
Yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe ikinci bebeklerine kavuştu.
Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift bugün ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe ile eşi Mesut Özil sosyal medya hesaplarından kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu.
Ela ismini koydukları bebeklerinin ilk karesini de paylaşmış olan Amine Gülşe ile Mesut Özil'e tebrik mesajları yağdı.
İşte Ela bebek...