Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz evlenme teklifi!

'BU ADAMLA NELER YAŞADIĞIMI BİLEMEZSİN'



Mert Öcal'ın bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Sude ise, "Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin" ifadelerini kullanmıştı.