  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Mert Öcal'dan Sude Burcu'ya sürpriz evlenme teklifi!

Mert Öcal'dan Sude Burcu'ya sürpriz evlenme teklifi!

Survivor All Star 2022'de yarışan Mert Öcal ile Sude Burcu'nun adada başlayan aşkları şimdilerde doludizgin devam ediyor. Ünlü oyuncu Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu'ya doğum gününde sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisinden 'Evet' yanıtını alan Mert Öcal o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

26.09.2022, 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022, 09:40

Survivor All Star'ın ilk başlarında aşklarını gizli tutan Sude Burcu ve Mert Öcal'a; Evrim Keklik, oyun alanında "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.

Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz evlenme teklifi!

Survivor 2020'de de yarışan Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.

Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz evlenme teklifi!

'BU ADAMLA NELER YAŞADIĞIMI BİLEMEZSİN'

Mert Öcal'ın bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Sude ise, "Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin" ifadelerini kullanmıştı.

Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz evlenme teklifi!

Mert ve Makbule'nin birlikteliğini bildiğini söyleyen Nisa, bildiklerini Sude'ye anlatmıştı. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu da Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayarak, yakın arkadaşının desteğine karşılık vermişti. Sosyal medyada Mert Öcal'ı takip etmeyi bırakan Şakalakoğlu, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırmıştı.

Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz evlenme teklifi!

Dolu dizgin aşk yaşayan Survivor Mert son olarak doğum gününde sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifinde bulundu.

Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz evlenme teklifi!

SUDE BURCU ŞAŞIRDI

"Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir" diyen Mert Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Sude Burcu bir hayli şaşırdı.

Mert Öcal’dan Sude Burcu’ya sürpriz evlenme teklifi!

Arkadaşlarının alkışları içinde teklifi kabul eden Survivor Sude mekanı "Evet evet evet" diyerek inletti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA